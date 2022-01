Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv In den Vereinigten Staaten wurde gestern der Martin Luther King Day begangen. Das heißt es fand kein Handel an der Wall Street statt, die US-Börse blieben geschlossen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Netflix, Öl, Microsoft, Activision Blizzard, Take-Two, Amazon, Alibaba, Goldman Sachs, Peloton und Shopify. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.