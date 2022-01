Ehemaliger Vice President of Global Sales von Arrow Fastener bringt ein Jahrzehnt internationaler Erfahrung in Marketing und Vertriebsstrategie in die Funktion ein

GreatStar Tools USA, ein führender Hersteller von Handwerkzeugen für den weltweiten Heimwerker-, Profi- und Industriemarkt, meldete heute die Beförderung von Roberto Izaguirre zum Chief Operating Officer der Arrow Fastener Company, LLC. Vorher Vice President of Global Sales bei Arrow Fastener, bringt Roberto Izaguirre 10 Jahre Unternehmensführungserfahrung in die COO-Position ein, da er zusammen mit anderen Führungsteammitgliedern das Umsatzwachstum, den Marktanteil und das Unternehmensleitbild von Arrow vorangebracht hat.

Roberto Izaguirre, chief operating officer of Arrow Fastener Company, LLC. (Photo: Business Wire)

Izaguirre wird in seiner neuen Position für den Vertrieb, Betrieb, das Personal, die Anlagen und Verwaltung der Marken Arrow Fastener, Pony Jorgensen und Goldblatt von GreatStar sowie die strategische, langfristige Vision für das Unternehmen verantwortlich sein. Überdies wird er die zukünftigen Programme und Aktivitäten des Unternehmens betreuen, einen umfassenden Marketingplan zur Umsatzförderung koordinieren und umsetzen sowie die Entwicklung von Betriebs- und Investitionsbudgets lenken. Izaguirre wird an Gary DuBoff, Chief Executive Officer von GreatStar Tools USA, berichten.

"Während seiner zehnjährigen Tätigkeit bei Arrow Fastener hat Roberto Izaguirre die internationale Vertriebs- und Marketingstrategie der Marke vorangebracht und dabei Jahr für Jahr die Ziele erfüllt und übertroffen. Arrow, Pony Jorgensen und Goldblatt werden ihr beeindruckendes Wachstum fortsetzen und im Jahr 2022 in neue Kategorien expandieren und daher sehen wir mit großer Freude, dass wir mithilfe von Robertos Führung die Marken voranbringen können", so DuBoff.

Vor seinem Wechsel zu Arrow bekleidete Izaguirre die Positionen des Executive Vice President und General Manager bei Signature Control Systems, Inc. aus Illinois. Überdies arbeitete er als Director General, Mexiko, bei Ace Hardware International. Izaguirre schloss sein Studium an der Universität Texas in Arlington mit einem BA in Wirtschaftskommunikation ab.

Arrow Fastener, Pony Jorgensen und Goldblatt gehören zum Markenportfolio von GreatStar Tools USA, ein Unternehmen von Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd., einem der größten Handwerkzeughersteller in Asien, der auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte für die Heimwerker-, Profi- und Industriemärkte weltweit spezialisiert ist.

Über Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.

GreatStar wurde 1993 gegründet und ist der führende Hersteller von Handwerkzeugen in Asien, der Heimwerker-, Profi- und Industriemärkte weltweit bedient. Außerdem fertigt GreatStar ein umfassendes Sortiment an Spezialwerkzeugen für Anwendungen mit Trockenwänden, Mauerwerk, Anstricharbeiten, Fliesenlegen, Sanitäranlagen und Fahrzeugen. Hinzu kommen Elektrowerkzeuge, Werkzeugsätze und Taschenlampen. Mit seiner Innovationskultur, einem nachdrücklichen Engagement für Forschung und Entwicklung und ausgedehnten Kundeneinblicken stellt GreatStar sicher, dass seine branchenführenden Marken und hochwertigen Produkte den spezifischen Anforderungen seiner Kunden Konsumenten ebenso wie Profis entsprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.greatstartools.com.

