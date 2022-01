DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Gewinnverwendungsvorschlag



18.01.2022

Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2020/21 (30.6.) beschließt, eine Dividendenausschüttung von Euro 0,12 auf jede Stückaktie mit der ISIN DE000A1TNUU5 vorschlagen. Für die jungen Aktien mit der ISIN DE000A3E5EA8 wäre demnach eine Dividende von Euro 0,06 vorgesehen. Die Ausschüttungsquote würde 63% des erzielten Jahresüberschusses betragen. Die Hauptversammlung, die in Form einer virtuellen Veranstaltung geplant ist, soll am 10. März 2022 über die Gewinnverwendung beschließen. Nach der Hauptversammlung werden die jungen Aktien mit den alten Aktien gleichgestellt und erhalten automatisch die ISIN DE000A1TNUU5. Die Geschäftsführung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München Mehr Informationen unter

