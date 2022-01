Berlin (ots) -Berlins Senatsfinanzverwaltung sieht gute Chancen, dass Corona-Hilfenfür den Hauptstadtflughafen BER nicht gegen EU-Recht verstoßen. "Wirhaben Signale aus Brüssel, die uns Hoffnung machen", sagte BerlinsFinanzsenator Daniel Wesener (Grüne) im Gespräch mit der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "nd.DerTag" (Mittwochausgabe). "DieCorona-Hilfen für 2022/2023 können nur gewährt werden, wenn sie von derEU nicht als wettbewerbswidrige Beihilfe gewertet werden", erläutert derFinanzsenator dem Blatt zufolge. Um finanziell zu überleben, braucht dieFlughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), deren Gesellschafter derBund und die Bundesländer Berlin und Brandenburg sind, bis zum Jahr 2026insgesamt 2,4 Milliarden Euro. Davon sind der Großteil Nothilfen, dieder Flughafen benötigt, weil wegen der Coronakrise die Zahl derFluggäste massiv eingebrochen ist. Statt 35 Millionen Fluggäste wie imVor-Corona-Jahr 2019 verzeichnete der BER im vergangenen Jahr nur nochknapp zehn Millionen Flugreisende. Ein Pressesprecher der Flughafengesellschaft FBBbestätigte gegenüber "nd.DerTag" auf Nachfrage: "Ich weiß, dass das Verfahren läuft." NachInformationen der Flughafengesellschaft FBB könnte die Angelegenheit frühestens Endedieser Woche entschieden sein.Die schwierige Finanzlage der FBB ist an diesem Mittwoch auch Thema imHauptausschuss des Abgeordnetenhauses Thema, wo Berlins FinanzsenatorWesener einen sogenannten Eröffnungsbericht präsentieren will. DasGutachten einer Beratungsgesellschaft ist wegen vertraulicher Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse den Abgeordneten des Berliner Landesparlamentsnur in einem Datenraum zugänglich gewesen. Perspektivisch streben dieFlughafengesellschafter eine Entschuldung der FBB an. "Es muss Schlusssein mit der Salami-Taktik, die bedeutet, alle zwei Monate braucht derFlughafen neues Geld. Es müssen jetzt zwei Sachen geklärt werden: Wieviel Geld braucht es wirklich? Und welches Datum ist realistisch, ab demder BER dann wieder auf eigenen wirtschaftlichen Beinen stehen kann?Klar ist, dass eine Insolvenz der Flughafengesellschaft keine Optionist", so Finanzsenator Wesener zu "nd.DerTag".Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5124701