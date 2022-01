Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie in einer aktuellen Studie bestätigt und das Kursziel auf 200 Dollar erhöht. Der Tech-Riese sei gut positioniert, um die vergleichsweise geringen Erwartungen der Wall Street für das Jahr 2022 zu übertreffen.Für seinen Optimismus nennt Analyst Sidney Ho vor allem zwei Gründe: Zum einen bekomme Apple die Lieferkettenprobleme, die das Hardware-Geschäft in den vergangen zwei Jahren belastet hatten, nun besser in den Griff.Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...