Volkswagen wird auch 2022 unter der Halbleiter-Knappheit leiden. CEO Herbert Diess sagte in einem Podcast von The Verge, dass knappe Chips im laufenden Jahr dazu führen werden, dass VW die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen nicht voll bedienen kann. Dennoch erholt sich die Aktie von den Tagestiefs.Der Engpass an Halbleiter werde weiter bestehen, so der CEO von Volkswagen. Das war unter anderem ein Grund dafür, warum der Konzern 2021 Marktanteile in China und Lateinamerika verlor.Dennoch gab sich der ...

