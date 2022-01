DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 18.01.2022

(NEU: 1. Handelstag 468 Spac),

=== Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2022 BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): aus Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlös von 750 Millionen Euro angepeilt, außerdem bestehende Aktien aus Bestand des derzeitigen Aktionärs Braun Beteiligungs GmbH BEWERTUNG: spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Credit Suisse, Deutsche Bank, J.P. Morgan als Joint Global Coordinators, zusammen mit Barclays und Citigroup als Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, DZ BANK, ING Bank NV, Stifel Europe Bank AG 468 SPAC II SE ERSTNOTIZ: 20.01.2022 BRANCHE: Spac, geplant ist Fusion mit Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Software oder Künstliche Intelligenz binnen anderthalb Jahren SITZ: Luxemburg BÖRSENSEGMENT: General Standard der Börse Frankfurt EMISSIONSPREIS: 10,00 Euro VOLUMEN (WERT): 210 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): 21 Millionen Units bestehend aus einer Aktie und einem Drittel Warrant BÖRSENSYMBOL: SPV2 ISIN: LU2380748603 WPK: A3C81B Tado GmbH, künftig Tado SE, IPO über Fusion mit börsennotiertem Spac GFJ ESG Acquisition I SE ERSTNOTIZ: beide Unternehmen haben Absichtserklärung unterzeichnet BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage SITZ: München (Tado), Luxemburg (GFJ) BÖRSENSEGMENT: General Standard BEWERTUNG: rund 450 Millionen Euro (Angabe Unternehmen) BÖRSENSYMBOL: GFJ1 ISIN: LU2358378979 WPK: A3CS4Z 1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: spekulativ um Ostern 2022 BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Henri Broen Holding BV ERSTNOTIZ: 2022 (Ankündigung Unternehmen) BRANCHE: Finanz- und Management-Holding SITZ: Kleve Trans-o-Flex Express GmbH ERSTNOTIZ: 2022, zunächst geplant 4. Quartal 2021 BRANCHE: Logistik SITZ: Weinheim BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit Uhde Chlorine Engineers (UCE), künftig Thyssenkrupp Nucera Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der italienischen De Nora ERSTNOTIZ: möglicherweise Frühjahr 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse SITZ: Dortmund Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: 1. Quartal 2022 (Aussage Ko-Gründer) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Börsenplatz in USA, Großbritannien, Kanada, eher nicht in Deutschland BEWERTUNG: dreistelliger Millionen-Euro-Betrag (Aussage Ko-Gründer) ITM Isotopen Technologien München AG ERSTNOTIZ: um Ostern 2022 (spekulativ) BRANCHE: Krebstherapie SITZ: München BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq (spekulativ) BEWERTUNG: 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (spekulativ) Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg x+bricks Management GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 1. Quartal 2022 (spekulativ) BRANCHE: Immobilien SITZ: Frankfurt VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ) Best Secret GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira) BRANCHE: Online-Modehändler SITZ: Dornach bei München ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Naga Group AG ERSTNOTIZ: 2. Hälfte 2022 geplant (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Soziales Netzwerk SITZ: Hamburg BÖRSENSEGMENT: Sekundärlisting an der Nasdaq Solarisbank ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 1,4 Milliarden Euro (Stand Juli 2021) Stepstone (Jobportal-Tochter des Springer Verlags) ERSTNOTIZ: 2022 (spekulativ) BRANCHE: Stellenangebote SITZ: Berlin Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Ottobock ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 6 Milliarden Euro Parship-Meet (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro Autodoc ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro Contentful ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) Enpal GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg LR Health & Beauty Systems GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte SITZ: Ahlen BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Mymuesli ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro BEWERTUNG: ursprünglich geplant: 1,084 bis 1,265 Milliarden Euro BÖRSENSYMBOL: BABL ISIN: DE000A3CWAW6 WPK: A3CWAW Babbel Group AG ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter geplant BRANCHE: Sprachlern-Software SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 15. bis 22. September 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: ursprünglich 24 bis 28 Euro BMZ Group ERSTNOTIZ: Option (spekulativ) BRANCHE: Batteriehersteller SITZ: Karlstein VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 10 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO Müller im Juni 2021) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf Here ERSTNOTIZ: Börsengang über Spac geplant (spekulativ) BRANCHE: Navigationssoftware SITZ: BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Porsche AG ERSTNOTIZ: Spekulation BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal Oldenburgische Landesbank (OLB) ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen), spekulativ 1. oder 2. Quartal 2023 BRANCHE: Bank SITZ: Oldenburg Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar ===

