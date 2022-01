AT&S hat eine Nachrang-Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro bei Institutionellen platziert. Der Kupon wurde bei 5,00 Prozent festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach Zulassung zum Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel notieren. "Wir werden mit den Mitteln aus der Hybridanleihe die strategischen Investitionen für unser profitables Wachstum unterstützen und unsere Kapitalbasis stärken", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Es freut uns, dass wir nach der sehr positiv verlaufenen Investoren-Roadshow aufgrund der hohen Nachfrage auch unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten, das ist ein schöner Beweis für das Vertrauen in unsere Strategie." Weiteres gibt AT&S bekannt, dass bis zum Ablaufzeitpunkt des Angebots am 17. Januar 2022 um 17:00 ...

