Frankfurt (www.fondscheck.de) - State Street Global Advisors erweitert das Angebot an Renten-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BDT6FR16/ WKN A2JE3K) würden Anleger*innen an der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen partizipieren. Investiert werde dabei in Wandelanleihen mit Wandlungspflicht sowie in solche ohne Laufzeitbegrenzung. Infrage würden Wandelanleihen mit Investment Grade (hohe Qualität), ohne Investment Grade oder keinem Rating kommen, die über eine feste- oder variable Verzinsung verfügen könnten. ...

