Der zweite Handelstag in dieser Woche ist geprägt von einem schwachen Handelsstart. In den ersten beiden Stunden haben die deutschen Indices deutlich Federn gelassen. Der Leitindex DAX notiert aktuell bei einem Stand von 15.776 Punkte und somit rund 1,05% tiefer als am Vortag. Der MDAX handelte zuletzt bei 34.156 Punkte (-1,38%), TecDAX bei 3.498 Punkte (-1,77%) und SDAX bei 15.658 Punkte mit 1,65% im Minus. Im Fokus der Marktteilnehmer stehen heute wiederholt die Aktien von Impfherstellern, aber der Trend geht mittlerweile auch zur nächsten Phase der Corona Situation, der Behandlung von Long-Covid.

