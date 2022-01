Obwohl die Woche für Henkel mit guten Neuigkeiten in Form wohlwollender Analystenworte begann, begab sich die Aktie des Unternehmens am Montag ans hintere Ende des DAX. Um 2,84 Prozent purzelten die Kurse in die Tiefe und fanden sich bei Handelsschluss bei runden 80 Euro wieder.Es war wohl ein Stück weit zu erwarten, dass es zu einer Korrektur kommen würde. Schließlich legte Henkel (DE0006048408) zuvor innerhalb kürzester Zeit um etwa 20 Prozent im Kurs zu und kämpfte sich damit endlich aus dem Abwärtstrend hinaus. Zu verdanken ist das unter ...

