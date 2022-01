BeschlussSchaltbau Holding AG, MünchenWiderruf der Zulassung zum regulierten Markt (General Standard)Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat am 18.01.2022 beschlossen, die Notierung der Aktien im regulierten Markt mit Ablauf des 25.02.2022 einzustellen, daher wird gemäß § 39 Abs. 1 BörsG i. V. m. § 47 BörsO die Zulassung der auf den Namen lautende Stammaktien (ISIN: DE000A1K0300) dereuromicron AG, Frankfurt am Mainzum regulierten Markt (General Standard) mit Wirkung zum 28.02.2022 widerrufen.Frankfurt am Main, 18. Januar 2021Frankfurter WertpapierbörseGeschäftsführung