Dür die Siemens-Aktie geht es am Dienstag im Zuge des schwachen Gesamtmarktes gen Süden. Auch der am Montagabend angekündigte Verkauf seines internationalen Straßenverkehrsgeschäfts, Yunex Traffic, sorgte für keine positiven Impulse. Nun steht der Titel an einer wichtigen Chartmarke.Am Dienstag setzten sich die Kursrutscher der letzten Woche fort. Der Aktie droht dadurch Ungemach. Im Zuge der nun seit dem 6. Januar anhaltenden Abwärtsbewegung notiert sie aktuell an der unteren Begrenzung einer aufsteigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...