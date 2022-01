Von Jack DentonBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradNun will anscheinend auch Walmart ins Metaverse einsteigen. Außerdem will das Unternehmen seine eigene Kryptowährung und seine eigenen NFTs schaffen. Das geht aus Unterlagen hervor, die Walmart beim amerikanischen Patentamt (USPTO) eingereicht hat.Der Einzelhandelsriese wäre damit das nächste Unternehmen, das in die aufstrebende Branche der virtuellen Welten - das sogenannte Metaverse - einsteigt. Zu Walmarts Plänen könnte ein digitales Angebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...