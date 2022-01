Die Angst vor steigenden Zinsen hat den DAX am Dienstag belastet. Mit den anziehenden Anleiherenditen büßte der deutsche Leitindex ein Prozent an Wert ein. Auch die Zahlen von Goldman Sachs kamen am Markt nicht gut an. Immerhin konnte der DAX vom Tagestief aus 100 Zähler gutmachen.Zum Xetra-Schluss ging der DAX mit einem Minus von 1,01 Prozent bei 15.772,56 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich hatte er mit 15.669 Punkten den tiefsten Stand seit Heiligabend erreicht. 32 Verlierern standen nur ...

