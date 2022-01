The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2022



ISIN Name

CA4161901067 HARTE GOLD CORP.

CA98421Y2096 YDX INNOVATION CORP.

GB00BD3HV384 SUMO GROUP PLC LS-,01

GB00BJQZC279 DAILY MAIL GENL A LS-,125

GB0009483594 UNIVERSE GRP PLC LS-,01

LU0377748123 GS-GL.E.P.ESG PTF.BA.A

SE0000652216 ICA GRUPPEN AB SK 2,50

SE0001966656 FORTNOX AB

