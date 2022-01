Geschrieben von Marc Challande, Money Eh

Um den allgemeinen Abwärtstrend zu vermeiden, hätten Sie in sichere Werte wie Gold oder… Water Ways Technologies (WWT.V) investieren können! Wenn Sie vor einem Jahr in die Aktie investiert hätten, hätten Sie fast 400 % Rendite erzielt. Natürlich sind die Anleger mit dem Management zufrieden und sehen die Zukunft des Unternehmens sehr optimistisch. Die Mission von WWT ist klar: Das Unternehmen will ein weltweit führender Anbieter von Landwirtschafts- und Bewässerungsprojekten für hochwertige geschützte Kulturen werden.

Eine Technologie, die gebraucht wird

Wir sehen es vielleicht noch nicht, aber Wasser könnte in Zukunft knapp werden, und Wasser ist unsere wertvollste Ressource. Wir nutzen es für alles: Energie, Lebensmittel, Transport… Bis 2050 wird der Wasserbedarf um 55 % steigen (OECD). Bis 2030 könnte die Wasserversorgung weltweit um 40 % zurückgehen (Deloitte). Auf die Bewässerungslandwirtschaft entfallen über 70 % der weltweiten Süßwasserentnahme und über 85 % des Wasserverbrauchs.

"Der Markt für Tröpfchenbewässerung in den USA wird im Jahr 2026 schätzungsweise 1,5 Mrd. USD erreichen. Für China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wird bis zum Jahr 2027 ein Marktvolumen von 2 Mrd. USD prognostiziert, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 13,7 % im Zeitraum von 2020 bis 2027."

Hier ist ein Beispiel für die Arbeit von Water Ways (das Beispiel unten ist der größte Vertrag, den das Unternehmen mit Usbekistan abgeschlossen hat):

Die Water Ways-Lösung setzt vollautomatische Tröpfchenbewässerungstechnologie auf einem 1.200 Hektar großen Baumwollfeld ein und umfasst vier Reservoirs für die Wassersicherheit und die Sedimentation von Schlamm, die von Wasserkanälen gespeist werden. In jüngster Zeit hat die Bewässerung durch Überschwemmungen in Usbekistan zahlreiche Umweltprobleme verursacht, darunter die Versalzung des Bodens, die zu Bodenerosion, nachteiligen Auswirkungen auf künftige Ernten, Sedimentationsproblemen und Schäden an der Infrastruktur führen kann. Die Tröpfchenbewässerung kann den Salzgehalt des Bodens erheblich senken und in Verbindung mit Fertigationstechniken die Erträge der Landwirte steigern und gleichzeitig Wasser sparen.

Die Technologie könnte überall eingesetzt werden, in Ländern, in denen Wasser knapp ist, oder in anderen Ländern, in denen eine ökologischere Bewässerung angestrebt wird.

Eine starke und gesunde Expansion

In den letzten Wochen hat WWT wichtige Informationen veröffentlicht:

Sie hat mit Desarrollo de Sistemas Hidraulicos S.A., einem Bewässerungsunternehmen mit Sitz in Chile, und den Aktionären von Hidrotop eine Vereinbarung über den Erwerb von 51% der Aktien von Hidrotop getroffen. Hidrotop ist ein Bewässerungs- und Wasserbauunternehmen, das in den Bereichen Landwirtschaft und Bergbau in Chile und Argentinien tätig ist. (12. Januar 2022) ;

Herr Nitin Kaushal und Herr Daniel Bloch werden in den Verwaltungsrat aufgenommen (3. Januar 2022);

Sie geben bekannt, dass der Auftragsbestand 2022 ihrer kanadischen Tochtergesellschaft Heartnut Grove WWT Inc. zum 22. Dezember 2021 mehr als 4,1 Mio. CAD$ beträgt. Bei den Aufträgen handelt es sich um Lieferungen für die Landwirtschaft und Bewässerung sowie für Endverbraucher.

Der Auftragsbestand soll im ersten und zweiten Quartal 2022 ausgeliefert und die Umsätze verbucht werden.

Ohad Haber, Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Unsere kanadische Tochtergesellschaft erlebt ein erhebliches Wachstum. Der Auftragsbestand unserer kanadischen Tochtergesellschaft für 2021 ist deutlich höher als der, den wir Ende 2020 erhalten haben."

Fundamentale Daten

Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz, obwohl es sich noch um ein aufstrebendes Unternehmen handelt. WWT verfügt über USD 3,4 Mio. an liquiden Mitteln, USD 10,7 Mio. an Umlaufvermögen und USD 6,62 an kurzfristigen Verbindlichkeiten. Auf den ersten Blick könnte man angesichts der Verbindlichkeiten Bedenken haben, aber das Unternehmen verzeichnet ein beträchtliches Wachstum:

Rekordumsätze für den Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2021 in Höhe von insgesamt 15.765.000 CAD$ gegenüber 9.553.000 CAD$ für den Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2020, was einem Gesamtumsatzwachstum von 65 % entspricht;

Die Einnahmen aus Serviceprojekten stiegen erheblich auf 8.014.000 CAD$ im Vergleich zu 2.237.000 CAD$ für den Neunmonatszeitraum, der am 30. September 2021 bzw. 2020 endete, was einem Gesamtwachstum der Projekteinnahmen von 258 % entspricht;

Der Bruttogewinn stieg um 93 % auf 2.941.000 CAD$ im Vergleich zu 1.524.000 CAD$ für den Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2021 bzw. 2020.

Alle Ampeln stehen auf grün. Das Unternehmen meldete auch ein positives EBITDA, ein Wert, auf den die Anleger besonders scharf sind.

Struktur der Aktien

Während ich diese Zeilen schreibe, wird Water Ways Technologies derzeit mit 48 Mio. CAD bewertet, was einem Aktienkurs von 0,34 CAD entspricht.

Der Aktienkurs scheint weit von seinem Allzeittief (0,06 CAD) entfernt zu sein, da er derzeit mit seinem Allzeithoch (0,355 CAD) flirtet. Das Unternehmen hat derzeit ein P/S-Verhältnis von nur 1,35. Im Vergleich dazu liegt das KGV von Current Water Technologies bei 6,68, was bedeutet, dass der Aktienkurs von WWT noch weiter steigen könnte, ohne überbewertet zu sein.

Die Aktie befindet sich eindeutig in einem Aufwärtstrend, wobei der Simple MA (20) über dem Simple MA (200) liegt. Die beiden MA verlaufen ziemlich parallel, was bedeutet, dass der Aktienkurs auf gesunde Weise steigt. Der RSI für das Ein-Jahres-Chart liegt bei 64, was bedeutet, dass sich die Aktie nicht im überkauften Bereich befindet.

Es befinden sich 143 Mio. Aktien im Umlauf, was 187 Mio. voll verwässerten Aktien entspricht. Das Unternehmen kann eine weitere Verwässerung auslösen, da sowohl die Ausübungspreise für Optionen als auch für Optionsscheine unter dem Aktienkurs liegen. Außerdem hat das Unternehmen vor kurzem mehr Barmittel aufgenommen, so dass wir keine größere Verwässerung des Aktienkurses sehen sollten.

Unterm Strich

Wie Sie vielleicht verstanden haben, ist das Unternehmen nach seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit unterbewertet, befindet sich in einem vielversprechenden Sektor und unternimmt die richtigen Schritte, um zu expandieren. WWT ist ein Muss auf Ihrer Beobachtungsliste. Wir können uns durchaus vorstellen, dass der Aktienkurs im Jahr 2022 über 1 $ liegt.

Dieser Artikel gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der anderer Autoren von Money,eh? übereinstimmt. Außerdem ist der Autor nicht an WWT beteiligt und besitzt auch keine Aktien des Unternehmens.

Für die Übersetzung des Artikels wird keine Haftung übernommen. Sie können den Original-Artikel nachfolgend einsehen: https://moneyeh.ca/water-ways-technologies-an-exciting-stock-for-2022/?fbclid=IwAR16jT2ikvRUbUZHYhX7AehaE0dR5OKHaeuPhyC2XYHVl-Dewqt97bPaO0I