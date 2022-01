Schon seit einer ganzen Weile hinterlässt Nel ASA an den Börsen keine wirklich gute Figur mehr. Seit die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten im November den Sprung über 2 Euro verpasste, ging es nunmehr um rund 30 Prozent in die Tiefe. Genau hier scheint sich nun eine Richtungsentscheidung anzudeuten.Am Freitag sah es schon danach aus, als hätte Nel ASA (NO0010081235) den Kampf um die Unterstützung bei 1,40 Euro verloren. Mit unschönen Korrekturen ging es bis auf 1,35 Euro abwärts und das 52-Wochen-Tief bei 1,19 Euro klopfte bereits an der Tür. ...

