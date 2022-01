München, Deutschland und Cambiano, Italien (ots/PRNewswire) -- Der italienische Hersteller für Luxusautos Automobili Pininfarina erweitert sein Retail-Netzwerk in den USA mit zwei neuen Partnern: im kalifornischen Orange County und in Chicago, Illinois- Mit Ernennung der neuen Vertriebspartner wächst das Vertiebsnetz von Automobili Pininfarina in Nordamerika auf insgesamt neun Standorte, einschließlich Kanada- Die Manufaktur des rein elektrischen Hyper-GT Battista beginnt in Italien im Frühjahr 2022, die ersten Kundenauslieferungen in den USA und weltweit sind für dieses Jahr geplantAutomobili Pininfarina hat seine Präsenz in den USA mit der Ernennung von zwei neuen Vertriebspartnern an strategisch wichtigen Standorten ausgeweitet. Die Newport Beach Automotive Group im Orange County sowie Lake Forest Sports Cars in Chicago übernehmen den Verkauf des neuen, preisgekrönten rein elektrischen Hyper-GT Battista, dessen Produktion im Frühjahr 2022 in Italien anläuft.Damit ist Automobili Pininfarina in Nordamerika nun mit neun Vertriebspartnern vertreten. Die jüngsten Ernennungen folgen auf ein äußerst erfolgreiches Vorjahr für die Marke in den USA. Im Sommer 2021 feierte der ultraexklusive Battista Anniversario während der berühmten Monterey Car Week seine physische Weltpremiere. Alle fünf Exemplare des Spitzenmodells im Battista-Portfolio wurden während der Veranstaltung verkauft: eine rundum erfolgreiche Woche für den weltweit ersten Hersteller von rein elektrisch angetriebenen Luxusfahrzeugen.Nordamerika ist einer der wichtigsten Märkte in der Retail-Netzwerkstrategie von Automobili Pininfarina. Die neun erstklassigen Vertriebspartner in den USA und Kanada ergänzen die 16 anderen Vertriebspartner des Unternehmens weltweit, von denen zehn in Europa und weitere sechs im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum ansässig sind. Alle Vertriebspartner von Automobili Pininfarina können auf eine langjährige Tradition in Verkauf und Wartung der exklusivsten und luxuriösesten Fahrzeuge der Welt zurückblicken. Die ausgewählten Retail-Partner von Automobili Pininfarina an den einzelnen Standorten bieten der anspruchsvollen Kundschaft der italienischen Marke einen außergewöhnlich persönlichen Service und zeichnen sich durch viel Liebe zum Detail aus.Per Svantesson, Vorstandsvorsitzender von Automobili Pininfarina, sagt: "Ich freue mich, mit der Ernennung von zwei neuen Partnern an strategisch wichtigen Standorten den Ausbau unseres Vertriebsnetzes in Nordamerika bekannt zu geben. Kalifornien ist die Heimat vieler unserer bestehenden und künftigen Kunden, von denen zahlreiche als Vorreiter bereits rein elektrische, emissionsfreie Autos fahren. Battista setzt neue Maßstäbe für die Attraktivität und Leistung von Elektrofahrzeugen. Mit unserem neuen Partnerstandort in Chicago haben wir eine wichtige Markenpräsenz zwischen der Ost- und Westküste der USA geschaffen. Wir freuen uns, dass unsere Kunden die Marke in unserem Retail-Netzwerk hautnah erleben können, während wir uns auf den Auslieferungsbeginn des vollelektrischen Hyper-GT Battista in diesem Jahr vorbereiten."Automobili Pininfarina Newport Beach erweitert die Präsenz von Automobili Pininfarina auf dem wichtigen Markt in Kalifornien. Dort gesellt sich der Standort als Teil der Newport Beach Automotive Group zu den bereits bestehenden kalifornischen Partnern O'Gara Coach in Beverly Hills, Los Angeles, und Luxury Cars Los Gatos in San Francisco. Die neuen Verkaufsräume im Orange County bieten Kunden in der Region luxuriöse Begegnungen mit der Marke. Insgesamt gibt es damit an der US-Westküste drei Vertriebspartner, die ideal gelegen sind für die Betreuung der Kunden von Automobili Pininfarina.Mit den neuen Retail-Räumlichkeiten bei Automobili Pininfarina Chicago in Lake Bluff, Illinois - nördlich von Chicago - erhalten die Kunden in der Region eine wichtige Anlaufstelle. Betrieben von dem seit 1923 familiengeführten Unternehmen Lake Forest Sportscars, spiegelt der Standort die Werte von Automobili Pininfarina wider und pflegt eine Leidenschaft für exquisite Automobile.Der rein elektrische Hyper-GT Battista - das leistungsstärkste italienische Fahrzeug aller Zeiten - befindet sich in der Endphase seiner Entwicklung. Die ersten Auslieferungen an Kunden sollen in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen. Mit insgesamt 128 Millionen möglichen Kombinationen allein für die Innenausstattung verspricht der neue Hyper-GT ein ganz neues Niveau an Individualisierungsmöglichkeiten. Die neuen Vertriebspartner werden den Kunden dabei helfen, den Battista nach ihrem jeweiligen Geschmack zu personalisieren. Weitere Informationen über das Bespoke Programm und den ersten Battista, der in Nordamerika als Sonderanfertigung in Auftrag gegeben wurde, finden Sie hier: Battista New York (https://www.automobili-pininfarina.com/media-hub/press-releases/new-york-city-inspired-hyper-gt-showcases-bespoke-process-behind-every).Die Battista-Kunden werden nicht nur durch das weltweit wachsende Retail-Netzwerk unterstützt, sondern auch durch die modernen vernetzten Infotainment-Systeme des rein elektrischen Hyper-GT. So sind zum Beispiel Software-Updates über die Funkschnittstelle überall auf der Welt möglich. Darüber hinaus hat Automobili Pininfarina den ganz eigenen "flying doctor" weltweit im Einsatz, um bei Bedarf persönlich mit technischem Fachwissen Hilfe zu leisten. Damit wird der persönliche Service und ein komfortabler Luxus gewährleistet, den die Kunden erwarten.Automobili Pininfarina gründete zudem die Tochtergesellschaft Automobili Pininfarina Americas (APA) - als Grundlage für die Weiterentwicklung der Marke und des Geschäfts auf dem US-Markt.WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER automobili-pininfarina.com/media-zoneREDAKTIONSHINWEISEAUTOMOBILI PININFARINA BATTISTABattista wird das leistungsstärkste Auto sein, das je in Italien entwickelt und gebaut wurde, und wird ein Leistungsniveau bieten, das derzeit kein straßenzugelassener Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht. Dank 1.900 PS und einem Drehmoment von 2.360 Nm bewältigt er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden - schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen. Damit kombiniert Battista extreme Technik und Technologie zu einem emissionsfreien Gesamtpaket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren mit Strom - einen an jedem Rad - und liefert eine simulierte WLTP-Reichweite von bis zu 500 km (310 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Insgesamt wird eine limitierte Anzahl von 150 Battista Exemplaren bei Pininfarina SpA im italienischen Cambiano einzeln von Hand gefertigt.ÜBER AUTOMOBILI PININFARINADer operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindet sich in München. Dort sitzt ein Team erfahrener Mitarbeiter, die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken in führenden Positionen gearbeitet haben. Der GT-Supersportwagen Battista und alle zukünftigen Modelle der Marke werden in Italien entworfen, konstruiert und handgefertigt. Sie werden auf allen wichtigen globalen Märkten unter dem Markennamen Pininfarina verkauft. Das neue Unternehmen will die begehrteste, nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt werden.Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter von Mahindra & Mahindra und trägt seit der Unterzeichnung einer Markenlizenzvereinbarung zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. Basierend auf der einzigartigen 90-jährigen Erfahrung der Pininfarina S.p.A. mit der Herstellung vieler der legendärsten Automobile der Welt nimmt das Unternehmen mit seinen Design- und Produktionskapazitäten eine einflussreiche Rolle ein.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1728756/Map_Automobili_Pininfarina.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1728755/Battista_Anniversario.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpgPressekontakt:Dan Connell,Chief Brand Officer,+49 (0) 160 553 0318,d.connell@automobili-pininfarina.com; Franziska Queling,Global Head of Public Relations,+49 (0) 171 265 4094,f.queling@automobili-pininfarina.comOriginal-Content von: Automobili Pininfarina, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130324/5124815