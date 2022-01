Die Nel-Aktie setzt am Dienstag ihren Abwärtstrend fort und bricht an der Heimatbörse in Oslo bei hohen Umsätzen um weitere sieben Prozent ein. Das 52-Wochen-Tief ist damit nur einen Katzensprung weit entfernt und könnte in den nächsten Tagen getestet werden. AKTIONÄR-Leser sind inzwischen ausgestoppt. Auf 12,93 Norwegische Kronen ist die Aktie am Dienstag gefallen, nachdem sie im November noch bei 20 Kronen notierte. Das 52-Wochen-Tief bei 11,89 Kronen ist damit nur noch acht Prozent entfernt. ...

