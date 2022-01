Die Bayer-Aktie ist eine der Top-Aktien in diesem Kalenderjahr. Selbst in den ersten Handelsstunden am Dienstag hielt sich der DAX-Wert noch im Plus. Im Laufe des Tages bröckelten die Gewinne und die Aktie rutsche ins Minus. Aus Tradersicht ist der Handelstag am Mittwoch durchaus ein entscheidender.Die Aktie des Chemieriesen hat zuletzt mit dem Ausbruch über das November-Hoch bei 51,84 Euro ein starkes Kaufsignal generiert und dies auch bestätigen können. Am Dienstag aber setzten Gewinnmitnahmen ...

