Das Unternehmen gab 2021 ordentlich Gas, ist finanziert und geht 2022 in die Vollen. Die Aktie ist sehr günstig und sollte noch einiges an Potenzial haben.

2021 war ein beeindruckendes Jahr für Canagold Resources mit seinem Goldminenprojekt New Polaris in British Columbia. So konnte man beeindruckende hochgradige Abschnitte per Infill-Bohrungen aufzeigen, die die Kontinuität der Mineralisierung von New Polaris belegen. Darüber hinaus wurden auch beeindruckende hochgradige Abschnitte in den Erzgängen C9 und C10 gefunden, die parallel zum Erzgang C-West Main (CWM) verlaufen. Die zunehmende Anzahl mächtiger, hochgradiger Bohrabschnitte in den Erzgängen C-9 und C-10 aus dem Infill-Bohrprogramm des letzten Jahres führt zu einem Umdenken hinsichtlich des wirtschaftlichen Potenzials der anderen parallelen Erzgänge im gestapelten Erzgangsystem C.

Zur Hochstufung der vermuteten Ressourcen in die Ressourcenkategorie nachgewiesen oder angedeutet für die Aufnahme in eine zukünftige Machbarkeitsstudie konnten 47 Bohrungen mit insgesamt 24.000 Metern abgeschlossen werden. Aufgrund von Arbeitsrückständen in den Analyselabors wurden bisher nur die Analyseergebnisse für 20 der 47 Bohrungen fertiggestellt. Diese werden nach Erhalt so schnell wie möglich ebenfalls veröffentlicht.

Auch im neuen Jahr liegt der klare Fokus auf der Weiterentwicklung des Kernprojekts New Polaris, mit zusätzlichen Infill- und Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.000 Metern zur Erweiterung und Höherstufung der definierten Ressource. Damit einhergehend findet eine Aktualisierung des Ressourcenmodells anhand der Ergebnisse des Kernbohrprogramms 2021 und des laufenden Programms statt. Zusätzlich werden metallurgischer Tests mit dem BIOX-Verfahren durchgeführt, um detaillierte Informationen zu erhalten, die für technische Machbarkeitsstudien benötigt werden. Daneben findet der Abschluss der Basisstudien, die Zusammenfassung und Analyse der Ergebnisse der Basisproben und der Abschluss der geotechnischen und technischen Arbeiten statt, die zur Unterstützung des Antrags auf eine Umweltprüfung erforderlich sind. Neben all diesen Arbeiten auf dem Projekt New Polaris werden die Gespräche mit interessierten Parteien fortgeführt, um Partner zur Weiterentwicklung des Projekts Windfall Hills und zur Optionsvergabe oder zum Verkauf der verbleibenden Goldexplorationsprojekte in den USA zu finden. Ebenfalls im Fokus ist der Erwerb strategischer neuer Projekte, bei denen Canagold Resources einen erheblichen Mehrwert erziel kann.

Auch der Chart fängt an interessant zu werden. Kommt es zu einer Umkehr vom heutigen Kurs aus, so sollten Kurse von 0,90 - 1 CAD wieder möglich sein.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA1368421014