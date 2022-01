Technisches F&E-Zentrum zur Betreuung globaler Kunden wird in Krakau, Polen, eingerichtet

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes Pure-Play-Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen, gab bekannt, dass es einen Auftrag in Höhe von 45 Mio. USD von einem US-amerikanischen Tier-1-Automobilunternehmen erhalten hat, um dessen strategischer Entwicklungspartner zu werden und Ingenieurdienstleistungen für dessen Produktportfolio für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle, EV) zu erbringen.

Im Rahmen der 5-jährigen Vereinbarung wird LTTS mit dem Kunden zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die die Kompetenz des Unternehmens im Bereich der Elektromobilität nutzen. Dies wird hauptsächlich vom ER&D-Zentrum von LTTS in Krakau, Polen, aus geschehen.

LTTS plant, in den nächsten 3 Jahren mehr als 300 Ingenieure im Zentrum in Krakau, Polen, zu beschäftigen und damit die Expansion in Osteuropa voranzutreiben.

Amit Chadha, CEO Managing Director bei L&T Technology Services sagte: "Wir haben im Rahmen unserer 6 großen Investitionen in elektrische, autonome und vernetzte Fahrzeuge (Electric, Autonomous and Connected Vehicle EACV) investiert und unsere Ingenieure haben eine Reihe neuer, skalierbarer Lösungen für die Elektromobilität entwickelt, die die Entwicklung von Elektrofahrzeugen bei den globalen Automobilherstellern vorantreiben können.

Diese richtungsweisende Vereinbarung zeigt, dass sich unsere strategischen Investitionen auszahlen, und festigt die führende Position von LTTS in der EACV-Landschaft. Das F&E-Zentrum in Krakau wird als Nearshore-Zentrum für westeuropäische und nordamerikanische Kunden aus allen Branchen dienen."

Im vergangenen Jahr wurde LTTS von globalen Analysten für seine Kompetenz im EACV-Bereich ausgezeichnet. LTTS wurde in der Studie "Autonomous, Connected, Electric Shared Mobility Automotive Engineering" der Everest Group als führender Anbieter (Leader) ausgezeichnet. Der Zinnov Zones "ER&D Services Report" stufte LTTS als führend in den Bereichen Telematik und ADAS sowie als insgesamt führender Anbieter in der Automobilbranche ein. Die ISG Group stufte LTTS außerdem als führend im Bereich Smart Manufacturing Services für die Automobilindustrie ein.

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 20.100 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 79 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2021). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

