STELLANTIS - Als Chef der Opel-Mutter Stellantis hat Carlos Tavares in Deutschland keinen guten Stand. Nach heftigen Protesten von Politikern und Gewerkschaften musste Tavares seine Pläne zurücknehmen, die Werke in Rüsselsheim und Eisenach aus Opel auszugliedern. An seinem grundsätzlichen Kurs hält er aber fest: "Unser Ziel ist es, unsere deutschen Standorte autonomer zu machen", sagte Tavares. Ihm gehe es darum, dass "die Verantwortlichen vor Ort Lösungen finden können, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Arbeitsplätze zu sichern". Den Widerstand in Deutschland kann er nicht nachvollziehen (Handelsblatt)

CREDIT SUISSE - Antonio Horta-Osorio hat sich für die weniger als neun Monate, in denen er den Verwaltungsratsvorsitz der Credit Suisse innehatte, die volle Entschädigung gesichert und eine Barabfindung von 1,1 Millionen Franken erhalten, wie mit den Bedingungen seines Rücktritts vertraute Personen berichten. Der Banker war am Sonntagabend zurückgetreten, nachdem er im Rahmen einer internen Untersuchung über seine wiederholten Verstöße gegen die Covid-Quarantänevorschriften die Unterstützung seiner Vorstandskollegen verloren hatte. (Financial Times)

BLACKROCK - Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, Larry Fink, nimmt die Vorstandsvorsitzenden von Unternehmen in die Pflicht, stärker auch die Interessen der Gesellschaft zu beachten. Das System nennt Fink "Stakeholder-Kapitalismus". Schon seit einigen Jahren schreibt Fink, der einst Blackrock mitgründete und an der Wall Street reich wurde, zu Beginn des Jahres an die Vorstandsvorsitzenden einen Brief, in deren Unternehmen Blackrock investiert ist. In der heutigen global vernetzten Welt müsse ein Unternehmen für alle Stakeholder, also Anteilseigner, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten, Werte schaffen und gleichzeitig deren Wertschätzung erhalten, schreibt Fink. Nur so könne es seinen Aktionären langfristig einen Wert bieten. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

