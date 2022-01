In der Tech-Welt scheint jeder über das Metaversum zu sprechen. Aber was genau ist das Metaversum? Die Möglichkeiten, was daraus werden könnte, sind scheinbar grenzenlos, aber die derzeitige Vorstellung ist, dass es sich um eine dreidimensionale Welt handelt, in der Nutzer miteinander und mit der Umwelt interagieren, oft über Avatare. Sie kann für viele Anwendungen genutzt werden, z. B. für geschäftliche, soziale oder spielerische Zwecke - und bei Roblox (WKN:A2QHVS) dreht sich alles um Spiele. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...