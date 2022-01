NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 150 auf 175 Euro angehoben. Die attraktiven Geschäfte des Elektrokonzerns seien mittlerweile im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei inzwischen überdurchschnittlich, begründete er die Abstufung, obwohl er für die weitere Entwicklung der Geschäfte positiv gestimmt bleibe./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 17:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 00:45 / ET



ISIN: FR0000121972

