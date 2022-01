News von Trading-Treff.de Druck auf den DAX und andere Märkte am Dienstag: Wo liegen die Supports zur Wochenmitte? Darauf gehe ich hier charttechnisch ein. DAX-Rücklauf unter 15.800 Punkte Die DAX-Bewegung am Montag, als wir einen US-Feiertag verzeichneten, war ganz klar die falsche Richtung. Hier hatten sich die Märkte ohne die Wall Street von einer Seite präsentiert, die letztlich von Amerika nicht unterstützt wurde. Und da die Wall Street am Ende ...

