Immer noch ist die Menschheit in der Covid-Pandemie gefangen. Die Aktien von Vakzin-Herstellern sind in die Höhe geschossen. Trotz großer Erfolge in der Bekämpfung der Pandemie gibt es auch Schattenseiten. Dies sind Folgeschäden, wie z.B. die Schädigung des Herzens. Hier schlägt die Stunde der kanadischen Cardiol Therapeutics. Das Unternehmen durchläuft momentan vielversprechende klinische Tests mit Präparaten basierend auf Cannabidiol, die (entzündliche) Herzkrankheiten behandeln sollen. Jüngste Forschungsergebnisse belegen, dass Inhaltsstoffe von Cannabis die Infektion mit dem Corona-Virus verhindern können, indem sie seinen Eintritt in die Zellen blockieren. Damit könnten die Cardiol-Präparate Blockbusterpotenzial haben. Analysten trauen der auch an der NASDAQ notierten Aktie unisono Vervielfachungspotenzial zu.

