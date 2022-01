Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat nicht an den guten Wochenauftakt anknüpfen können. Gestern geriet der DAX von Beginn an unter Druck. Zeitweise fiel er unter die Marke von 15.700 Punkten. Davon konnte er sich immerhin etwas erholen. Am Ende lag der DAX bei 15.772 Zählern. Marktidee: Sartorius Die Aktie von Sartorius war gestern zweitschwächster Wert im DAX. Ohnehin ging es in den vergangenen Wochen für den Überflieger des Jahres 2021 kräftig nach unten. Dabei fiel der Kurs gleich unter mehrere wichtige Marken. Das technische Bild hat sich damit deutlich eingetrübt. Auf der Unterseite rücken jetzt drei Zielzonen in den Fokus.