Das Instrument 0FF BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 20.01.2022

The instrument 0FF BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.01.2022 and ex capital adjustment on 20.01.2022



Das Instrument 2A6 AU000000APT1 AFTERPAY LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 20.01.2022

The instrument 2A6 AU000000APT1 AFTERPAY LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.01.2022 and ex capital adjustment on 20.01.2022



Das Instrument NNND KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 20.01.2022

The instrument NNND KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.01.2022 and ex capital adjustment on 20.01.2022



Das Instrument 50L GG00BFWMR296 INDUST.REIT LS-,0000012 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.01.2022 und ex Kapitalmassnahme am 20.01.2022

The instrument 50L GG00BFWMR296 INDUST.REIT LS-,0000012 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.01.2022 and ex capital adjustment on 20.01.2022

