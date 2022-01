The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2022ISIN NameSE0017132202 AMNODE AB EM. 11/2021XS2281324389 SINIC HLDGS 21/22DE000HLB4YN0 LB.HESS.THR. IHS 20/30FR0013397809 AGENCE FR.DV 19/22 MTNCH0593893982 NED.WATERSCH 21/41 MTNUS83304AAE64 SNAP 21/27 ZO CVXS1937266077 CDB (HK) 19/22 MTNUSU11009BF03 BRISTOL-MYERS 19/22 FLRXS1548943221 CLOSE BROTH.GRP 17/27 FLRXS1550951641 SANTDR CONS.FIN.17/22 MTNDE000SHFM717 SCHLW-H.SCHATZ.19/22 A1DE000A1R04X6 DAIMLER AG.MTN 14/22US46625HJD35 JPMORGAN CHASE 2022XS1937029889 EIB 19/22 MTN REGSXS0142073419 BNP PARIBAS 02/22 MTNXS1415535183 COCA-COLA EU.P. 16/22US845467AH21 SOUTHWESTERN EN. 12/22FR0011697010 EL. FRANCE 14/UND.FLR MTNUS38141GGS75 GOLDMAN SACHS GRP 12/22US91159HHP82 U.S. BANCORP 2022 MTNUS06051GEM78 BANK AMERI. 12/22XS0876682666 AXA 13/UNDUS172967LV16 CITIGROUP INC 18/23 FLRDE000NLB87N3 NORDLB GELDM.ANL 02/17US949746SK86 WELLS FARGO 17/23US949746SL69 WELLS FARGO 2023 FLRIT0005076929 BPER BANCA 15/22BE0002482579 KBC BANK 15/22 MTNCH0146839870 VINCI S.A. 12-22 MTNDE000HSH4XG3 HCOB IS 15/22US71654QBB77 PET. MEX. 12/22 MTNXS1551709568 ST.BK.O.INDIA(LDN.B)17/22XS1553211134 CHINA DEV.BK 17/22 MTNXS1554271590 NORDEA MORTG.B. 17/22 MTNXS1555076162 HUARONG FIN.CO.17/UND.FLR