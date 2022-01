The following instruments on XETRA do have their first trading 19.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.01.2022Aktien1 GB00BNZGNM64 Facilities by ADF PLC2 US0587791098 Bâloise Holding AG ADR3 GB00BMD1Z199 Graft Polymer (UK) PLC4 US46590V1008 JBG Smith Properties5 GB00B5SGVL29 Tissue Regenix Group PLC6 SE0017161243 Fortnox ABAnleihen1 XS2435614693 The Bank of Nova Scotia2 BE0002838192 Cofinimmo S.A.3 XS2435611244 Heimstaden Bostad Treasury B.V.4 XS2432361421 NIBC Bank N.V.5 US78016EYV37 Royal Bank of Canada6 AU3CB0285849 Kommunalbanken AS7 XS2435570895 ABN AMRO Bank N.V.8 DE000DD5AYX2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9 DE000DD5AYZ7 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank10 DE000LB2ZSM3 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000NLB3VK6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB3VM2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000A3MQAH8 NORSK Deutschland AG14 US78016EYZ41 Royal Bank of Canada15 FR0014007UQ3 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]16 XS2435603571 Heimstaden Bostad Treasury B.V.17 BE0002839208 KBC Groep N.V.18 XS2435611590 The Bank of Nova Scotia19 XS2431434971 JPMorgan Chase Financial Company LLC20 DE000DK04CH1 DekaBank Deutsche Girozentrale21 DE000DK04CG3 DekaBank Deutsche Girozentrale22 US341081GG63 Florida Power & Light Co.