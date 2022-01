Die DEUTSCHE TELEKOM steigt zusammen mit dem französischen Anbieter AIRCALLl in den Markt der cloudbasierten Telefonie ein. Das Angebot richtet sich nicht an Privatkunden, sondern an Unternehmen und Organisationen. Bei der Cloud-Telefonie werden alle Funktionen einer Telefonanlage im Rechenzentrum eines Providers betrieben und über das Internet bereitgestellt. Bei Kunden werden so eigene Telefonanlagen-Hardware und spezielle Telefonie-Verkabelungen abgelöst.



Bislang hatte die TELEKOM dieses Geschäftssegment weitgehend Spezialfirmen wie VONAGE oder NFON überlassen. Allerdings hatte man bereits 2020 in das französische Start-up AIRCALLl investiert.



Die cloudbasierten Telefonanlagen können vergleichsweise einfach in Kundenmanagement-Software (CRM) oder Help-Desk-Systeme integriert werden. Die Geschäftskunden der DEUTSCHEN TELEKOM sollen uneingeschränkt Zugriff auf die AIRCALL-Technologie erhalten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de