Mit der Ankündigung, Activision Blizzard zu übernehmen, hat Microsoft die Börse und etliche Unternehmen komplett überrascht. Entsetzt reagierten die Aktionäre von Sony. Die Aktie des japanischen Konzerns verlor zeitweise 13 Prozent und damit so viel wie seit 2014 nicht mehr. Der Grund ist Angst.Die Anleger befürchten nach dem Deal eine Dominanz von Microsofts Xbox gegenüber Sonys Playstation. Microsoft könnte entscheiden, Verkaufsschlager wie "Call of Duty" in künftigen Versionen exklusiv für seine ...

