Der Rückschlag an den Aktienmärkten geht zur Wochenmitte weiter: Der Broker IG taxiert den DAX am Mittwoch gut 30 Minmuten vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 15.654 Punkte. Damit steuert er weiter auf einen Test der einfachen 200-Tage-Linie zu, die bei 15.602 Punkten liegt. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Bereits an der Wall Street war es am Vorabend nach der Feiertagspause weiter bergab gegangen. Diesen schwachen Trend nahmen die asiatischen Börsen am Morgen auf - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...