Die Ergebnisse der europäischen Studie werden möglicherweise in die regulatorische Strategie in den USA für die Zulassung durch die FDA eingegliedert



Potential für ColoAlert sich als der Goldstandard für Screeningtests für Darmkrebs für Zuhause zu etablieren BERKELEY, USA - MAINZ, Deutschland - 19. Januar 2022 - Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder "das Unternehmen"), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es formell DCN Dx, einen führenden internationalen Entwickler von Pflegeort-Diagnostiken und Anbieter von umfassenden Produktentwicklungsdienstleistungen, unter Vertrag genommen hat. Ein wichtiger Bestandteil dieser Verpflichtung wird die Rolle von Emily Friedland, Vizepräsidentin für Klinische Forschung bei DCN Dx, sein, die die Vorbereitung und Initiierung der auf Europa zentrierten klinischen Studie von Mainz leiten wird, mit der das Potential für die Integration eines Portfolios kürzlicher erworbener neuartiger mRNA-Biomarker in ColoAlert, dem äußerst wirksamen und einfach anzuwendenden Erkennungstest für Darmkrebs des Unternehmens, geprüft werden soll. Diese Gruppe von Biomarkern, die von der Socpra Sciences Santé Et Humaines S.E.C. ("TTS") durch Lizenz Anfang Januar 2022 erworben wurde, weist die einzigartige Fähigkeit auf, prekanzeröse Läsionen, einschließlich fortgeschrittener Adenome (AA), eine Art prekanzerösen Polyp, der oft mit Darmkrebs (CRC) in Verbindung gebracht wird, zu erkennen. Die Studie befindet sich in einem entsprechenden Stadium, um in der ersten Hälfte von 2022 zu beginnen. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von DCN Dx und insbesondere mit Emily Friedland, die eine großartige Expertise bei dem Entwerfen und Verwaltung von klinischen Versuchen für molekulargenetische Diagnostiktests, die sich in der Entwicklung befinden, mitbringt," kommentierte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. "Wenn sich diese Studie als statistisch bedeutsam erweist, wird es ColoAlert auf dem Markt als den umfassendsten und genauesten Darmkrebs-Screeningtest für die Selbstanwendung positionieren, da sein verbessertes technisches Profil kanzeröse Polypen mit einem hohen Genauigkeitsgrad erkennt und aufgrund seiner Fähigkeit zur Erkennung von Läsionen, die in Verbindung mit dem Auftreten dieser tödlichen Krankheit gebracht werden, möglicherweise Darmkrebs eliminieren wird." Entsprechend den vertraglich vereinbarten Verpflichtungen wird DCN Dx verantwortlich sein für die Auswahl von zusätzlichen klinischen Forschungsorganisationen (CRO) und das Management von Mainz bei der Entwicklung von robusten Studienprotokollen und damit verknüpften klinischen Prozessen unterstützen. Emily bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der klinischen Forschung als Wissenschaftlerin und Leiterin für das Projekt mit. Sie war mehr als zehn Jahre für Roche Molecular Systems tätig und konzentrierte sich in diesem Rahmen auf klinische Studien für die regulatorische Zulassung von PCR-basierten Molekulargeräten, vor allem im Bereich der infektiösen Krankheiten und STDs. Vor ihrer Arbeit bei DCN Dy war Emily Direktorin für globale klinische Geschäftstätigkeiten für Teleflex, Inc., einem Hersteller von traditionellen medizinischen Geräten, wobei ihr Team verantwortlich war für alle gesponserten und durch Wissenschaftler initiierte Forschungen in den fünf Geschäftsbereichen von Teleflex, darunter auch Klinische Geschäftstätigkeit, Biostatik und Datenmanagement. Emily erwarb einen BS in Biologie (mit einer Fokussierung auf Mikrobiologie) an der Universität Virginia Tech. Mainz vermarktet ColoAlert in Europa aktuell durch sein einzigartiges Geschäftsmodell von Partnerschaften mit dritten Laboratorien für die Verarbeitung von Test-Sets im Gegensatz zu der traditionellen Methode mithilfe einer einzelnen Einrichtung. Das Unternehmen bereitet ebenfalls den Start des regulatorischen Vorgehens für die Zulassung von ColoAlert in den USA vor, und Ergebnisse der europäischen Biomarker-Studie werden möglicherweise in das Design der klinischen Studie in den USA integriert.



Über ColoAlert

ColoAlert erkennt Darmkrebs durch einen einfach anzuwendenden Test mit einer Sensitivität und Spezifität, die fast so hoch ist wie die der invasiven Darmspiegelung*. Der Test nutzt patentierte Methoden zur Analyse von DNA-Zellen auf spezifische Tumormarker in Kombination mit dem fäkalen Immunochemie-Test (FIT) und wurde entsprechend entwickelt, um Tumor-DNA und Darmkrebsfälle im frühesten Stadium zu erkennen. Das Produkt ist CE-IVD-markiert (entspricht also Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltrichtlinien der EU) und es wird aktuell an der Compliance mit IVDR gearbeitet. Das Produkt ist in verschiedenen Ländern der Europäischen Union kommerziell erhältlich. Mainz Biomed vertreibt ColoAlert aktuell über verschiedene klinische Partner. Sobald das Produkt in den USA zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, den skalierbaren Vertrieb durch ein gemeinschaftliches Partnerprogramm mit regionalen und nationalen Labordienstleistungsanbietern im ganzen Land zu entwickeln.

*Dollinger MM u.a. (2018)





Über Darmkrebs

Darmkrebs ist die Krebsart mit der zweithöchsten Sterblichkeitsrate in den USA und Europa, aber auch eine der Arten, bei denen eine Früherkennung eine Überlebenswahrscheinlichkeit von über 90 % bietet. Die pro Jahr anfallenden Kosten für Tests an Patienten sind minimal, vor allem im Vergleich mit Behandlungen im späteren Stadium des Darmkrebses, die Patienten durchschnittlich 38.469 $ pro Jahr kosten. Die American Cancer Society schätzt, dass 2021 in den USA ungefähr 149.500 neue Fälle von Dickdarm- und Enddarmkrebs festgestellt werden, von denen 52.980 zum Tod führen. Kürzliche Entscheidungen der FDA legen nah, dass das Screening mit DNA-Stuhltests wie zum Beispiel ColoAlert in den USA einmal alle drei Jahre ab dem Alter von 45 Jahren durchgeführt werden sollte. Aktuell trifft dies auf 112 Millionen Amerikaner von mehr als 50 Jahren zu, eine Gesamtsumme, die sich innerhalb von 10 Jahren erwartungsgemäß auf 157 Millionen erhöhen wird. Diese in den USA ansässigen Personen von über 50 Jahren alle drei Jahre vorschriftsmäßig umfassend zu testen entspricht einer Marktchance von ungefähr 3,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr.



Über DCN Dx

Die weltweit anerkannten Produkte und Dienstleistungen von DCN Dx ermöglichen die heutigen führenden Schnelldiagnosetests.

DCN Dy bietet End-to-End-Support für die Entwicklung und Produktion von Schnelldiagnosetests in einer Reihe von Anwendungen an. Mit DCN Dx erhalten Kunden die Produkte und Erfahrungen in Entwicklung, Entwurf, Herstellung und Kommerzialisierung, die sie benötigen, um ihre Meilensteine auf dem Gebiet der Schnelldiagnose zu erreichen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dcndx.com



Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein akkurater, nicht-invasiver und einfach zu verwendender Früherkennungsdiagnosetest für Darmkrebs. ColoAlert ist aktuell auf dem europäischen Markt erhältlich und soll laut Plan in der ersten Jahreshälfte 2022 eine klinische Studie der FDA und den Einreichungsvorgang für die behördliche Zulassung in den USA durchlaufen. Das Produktkandidatenportfolio von Mainz Biomed beinhaltet PancAlert, ein Screeningtest zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs auf der Grundlage der Multiplex-Erkennung molekular-genetischer Biomarker in Echtzeit-Polymerasekettenreaktionen (PCR) in Stuhlproben, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Pathogene auf molekular-genetischer Basis zu erkennen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.mainzbiomed.com



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com



Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com



Zukunftsgerichtete Aussagen

Gewisse Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Unternehmensprospekts, eingereicht am 12. Oktober 2021 und geändert am 25. Oktober 2021 und am 1. November 2021. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.

