Boomende Elektromobilität: Lithiummarkt auf angespanntem Niveau - gewaltige Entwicklung der Batteriehersteller in 2022 erwartet!

Anzeige / Werbung

Lithiumbatterie der nächsten Generation - Li-Metal beeindruckt mit innovativer Technologie und überragenden Management!

Unternehmen: Li-Metal Corp.

WKN: A3DAAU

Lithiummarkt auf angespanntem Niveau - gewaltige Entwicklung der Batteriehersteller in 2022 erwartet!

Herausforderungen beim Lithiumabbau

Laut Prognosen sollen bereits im Jahr 2030 rund 62 Prozent der Fahrzeuge elektrisch unterwegs sein. Dies wird sich auf den Lithiumverbrauch massiv auswirken, denn ohne Lithium funktionieren die nach heutigem Technologiestandard notwendigen Lithium-Ionen-Batterien nicht. Bis 2030 wird mit einem globalen LCE-Verbrauch von 3,4 Tonnen jährlich gerechnet. Ob die Versorgung mit Lithium mit dem steigenden Verbrauch mithalten wird, ist mehr als fraglich. Neue Projekte brauchen Zeit bis zur Produktionsreife und oft müssen Widerstände in örtlichen Gemeinden ausgeräumt werden, denn eine Reihe von negativen Einwirkungen auf die Umwelt sind möglich. Eine Gefahr ist die Wasserverschmutzung durch das Austreten von Chemikalien. Ein großes Thema ist daher auch die schnell wachsende Recyclingbranche. Der Markt für das Recycling, so die Prognosen, wird jedes Jahr um fast 20 Prozent anwachsen. Auch wenn der Recyclingbereich ansteigt, bleibt dennoch die Frage, inwieweit es trotzdem noch zu wenig Lithium am Markt gibt.

Wo die Lithiumreserven liegen

Für Investoren ist es auch interessant, in welchen Ländern das weiße Gold produziert werden kann und welche Gesellschaften nicht nur produzieren oder recyceln, sondern auch die innovative Verarbeitung von Lithium liegt in der Hand bestimmter Unternehmen. Die größten wirtschaftlich abbaubaren Lithiumreserven liegen in Chile, welches auch das zweitgrößte Lithium-Produktionsland ist. Denn dort liegt der Salar de Atacama, die Salzstelle von Atacama. Gelegen in der Atacamawüste, eine der einsamsten und trockensten Gegenden der Welt. Salz vermischt mit Wüstensand bedeckt dort die lithiumhaltige Sole. Die zweitgrößten Lithiumreserven liegen übrigens in Australien, wo im vergangenen Jahr die weltweit größte Menge an Lithium produziert wurde. Das sogenannte "Lithium-Dreieck" wird gebildet von Chile, Argentinien und Bolivien. Dort befindet sich insgesamt rund die Hälfte der globalen Lithiumreserven.

Verarbeitung von Lithium

An Lithium-Batterien der nächsten Generation wird eifrig geforscht. Gefragt sind neben der Sicherheit der Batterien, eine hohe Energiedichte und die Reichweite der Elektroautos. Auch die Kosten der Lithium-Ionen-Batterien spielen eine Rolle. Industrie und Forschung sind gefragt. Hierzulande gibt es beispielsweise ein Forschungsprojekt ("Alano", Alternative Anodenkonzepte für sichere Feststoffbatterien), das sich mit Lithiummetall als Anodenmaterial beschäftigt und das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Für die Sicherheit sorgen die beiden Elektroden und auch der Elektrolyt, die aus festen Materialien bestehen. * "Lithiummetall als Anodenmaterial besitzt das Potenzial, die Energiedichte auf Zellebene erheblich zu steigern und damit die Reichweite von Elektroautos deutlich zu verlängern", so der an dem Projekt beteiligte Professor Stefano Passerini. Flüssige und leicht brennbare Bestandteile sucht man in den Zellen vergebens. Damit steigt die Sicherheit. Ebenso steigt auch die Lebensdauer der Zellen und Kosten sinken.

Ein Unternehmen, das ebenfalls an einer immer effizienteren Anodentechnologie arbeitet, ist Li-Metal (WKN: A3DAAU). Damit kann die Gesellschaft mit einer neuen günstigen Batterie-Technologie punkten. Das neue Werk von Li-Metal im US-Bundesstaat New York wird Anfang des kommenden Jahres die Produktion stark nach oben fahren und die Entwicklung seiner Produkte der zweiten und dritten Generation stark verbessern.

* https://www.kit.edu/kit/pi_2021_085_forschung-fur-sichere-feststoffbatterien.php

Deal mit Batterieentwickler zum greifen nahe - Lithium-Anodenproduktion gestartet - Aktie massiv unterbewertet!

Kürzlich erreichten uns äußerst positive Neuigkeiten (Anodenproduktion gestartet) von Li-Metal (A3DAAU), einem führenden Entwickler von Lithiummetall-Anoden für Batterien der nächsten Generation! Eine sehr interessantes Managagement Kommentar hierzu lässt unserer Meinung nach die berechtigte Spekulation zu, dass in Kürze womöglich eine Abnahmevereinbarung mit einem Batterieentwickler und/oder Automobilhersteller finalisiert werden könnte! Dies wäre der absolute Durchbruch für dieses noch junge Unternehmen und hätte höchst wahrscheinlich einen sehr steilen Kursanstieg zur Folge - verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren!

Das Unternehmen gab heute bekannt, dass seine Walzanoden-Pilotanlage (die "Anlage") in Rochester (New York) in Betrieb genommen wurde und die erste Charge von Lithiummetall-Anodenprodukten produziert hat.

Bereits ein Deal mit nur einem Batterie-oder Automobilhersteller könnte nach unserer Einschätzung langfristig zu einem Umsatz von mehr als 1 Mrd. USD führen (Unter Annahme Versorgung einer Gigafactory). Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben übrigens bis zum Jahr 2028 einen Umsatz vor mehr als 1,3 Mrd. USD (Seite 21 der Unternehmenspräsentation).

Unserer Meinung nach hat Li-Metal (A3DAAU) mit einer aktuellen Bewertung von 300 Mio. Dollar noch einiges an Aufholpotenzial in den kommenden Wochen und Monaten (Analyst sieht erstes Kursziel von 18,20 EUR - LINK)

Li-Metals Mitbegründer und CEO Maciej Jastrzebski:

"Dies zeigt, dass wir unsere Kommerzialisierungsstrategie umsetzen können, um unsere Anodentechnologie zu verankern und Batterieentwickler der nächsten Generation mit qualitativ hochwertigen Anodenprobenmaterialien zu versorgen, während sie ihre Produkte durch die Bemusterungs- und Qualifizierungsphasen mit Automobilherstellern und anderen Endverbrauchern bringen, was unsere Fähigkeit, Abnahmevereinbarungen mit Batterieentwicklern abzuschließen, erheblich verbessert."

Die Anlage stellt eine Kapazitätserweiterung des Unternehmens um mehr als das Zehnfache dar, Lithiumanodenproben an Hersteller von Batterien der nächsten Generation zu liefern, und wird in der Lage sein, Anoden in den für die Produktqualifizierung erforderlichen Mengen herzustellen. Die Anlage schafft eine wichtige Infrastruktur für das nordamerikanische Ökosystem der nächsten Generation von Batterien, indem sie die Kapazität zur Herstellung von Tausenden großer Pouch-Zellen pro Jahr schafft.

Das erste Produkt der Anlage ist eine ultradünne metallische Lithiumanode, die darauf abzielt, die Kosten von Batterien der nächsten Generation zu senken und gleichzeitig ihre Energiedichte zu verbessern. Li-Metal wird diese erste Charge der Lithiummetall-Anodenprobenprodukte zur Prüfung versenden, um sicherzustellen, dass sie den Qualitätsstandards und den erforderlichen Spezifikationen der Entwickler von Batterien der nächsten Generation entspricht.

Erstes metallisches Lithiumanodenprodukt aus Pilotanlage

Ein Deal mit einem Batteriehersteller oder Automobilhersteller ist unserer Meinung nach womöglich schon bald erreichbar - das Unternehmen schreitet mit großer Geschwindigkeit voran und ist bestens finanziert (mehr als 28 Mio. Dollar in der Kasse). Wir erwarten im 1. Quartal 2022 eine wahre Flut an Unternehmensmeldungen - die ersten Testergebnisse oder Partnerschaften mit namenhaften Batterieherstellern sollten dann nach und nach eintrudeln - verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren!

Tim Johnston ist Gründer der börsengelisteten Unternehmens LI-Cycle (an der New York Stock Exchange Sybmbol LICY - aktueller Börsenwert 1,5 Mrd. USD) dem größten Nordamerikanischen Lithium-Ionen Batterie Recyclers. Er ist zugleich auch Mitbegründer und Direktor von Li-Metal (A3DAAU, seinem nächsten Deal mit dem Potenzial einer Milliardenbewertung, dass Unternehmen entwickelt die Lithium Batterie der nächsten Generation, diverse Batteriehersteller testen bereits Anoden-Material von Li-Metal.

Das Unternehmen selbst erwartet nach eigenen Angaben eine Bewertung (unserer Ansicht nach konservative Bewertungsspanne -siehe Slide 13 - Präsentation - LINK) in der Spanne der Unternehmen Solid Power (1,8 Mrd. USD Firmenbewertung) SES (3,6 Mrd. Dollar Firmenbewertung) und Standard Lithium (WKN A2DJQP) 1,8 Mrd. USD Börsenbewertung. Unserer Meinung nach hat Li-Metal (A3DAAU) mit einer aktuellen Bewertung von 300 Mio. Dollar noch einiges an Aufholpotenzial in den kommenden Wochen und Monaten.

Li-Metal (A3DAAU) wird aktuell an der Börse mit lediglich 300 Mio. Dollar bewertet, unserer Meinung nach besteht einiges an Aufholpotenzial - überzeugen Sie sich selbst. Derzeit werden vergleichbare Unternehmen teilweise mit dem 20-fachen des Ebitda (teils auf 2030 - Szenarien) an der Börse bewertet, dies würde im Fall von Li-Metal rein rechnerisch eine Bewertung von über 2 Mrd. Dollar bedeuten und somit einer Kursvervielfachung um das mehr als 15-fache!

Investment Highlights:

Erfahrenes Management: letzter Lithium SPAC Deal

über 2 Mrd. US-Dollar Bewertung

Mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz in 2028 erwartet

Derzeit nur 2-fache Bewertung des EBIDTA (Peergroup 20-fache)

Nur 38 Mio. Aktien ausstehend mit hoher Insiderbeteiligung und 28 Mio. Dollar Cash in der Kasse

Innovative Lithiumanoden-Technologie

Lithiumbatterie der nächsten Generation: 50-100 % mehr Energiedichte!

Deal mit einem Batteriehersteller in Aussicht?!

Annordenmaterial Anlage in Ontario in Betriebsbereitschaft!

Li-Metal (A3DAAU), gab kürzlich bekannt, dass seine fortschrittliche Anlage zur Entwicklung von Anodenmaterial (die "Anlage") in Markham, Ontario, die anfängliche Betriebsbereitschaft erreicht hat.

Ein Deal mit einem Batteriehersteller oder Automobilhersteller ist unserer Meinung nach womöglich schon bald erreichbar - das Unternehmen schreitet mit großer Geschwindigkeit voran.

Bereits ein Deal mit nur einem Batterie-oder Automobilhersteller könnte nach unserer Einschätzung langfristig zu einem Umsatz von mehr als 1 Mrd. USD führen (Unter Annahme Versorgung einer Gigafactory). Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben übrigens bis zum Jahr 2028 einen Umsatz vor mehr als 1,3 Mrd. USD (Seite 15 der Unternehmenspräsentation).

Die Anlage beherbergt kleine Abscheidegeräte, die schnell Anodenmaterialien für die Bewertung und Erprobung herstellen können, was ein Schlüsselelement der Strategie zur Entwicklung von Li-Metals hochgradig skalierbarer, kosteneffizienter und nachhaltiger Lithium-Anodentechnologie ist. Diese fortschrittlichen Anodenmaterialien werden in der Anlage zur Evaluierung und Optimierung hergestellt, gefolgt von einer ersten Produktion im Industriemaßstab in der Roll-to-Roll-Anodenanlage in Rochester, New York.

Erstes Kursziel 18,20 EUR - Peer Group teils deutlich höher bewertet!

Dies sind in unserer Meinung nach hervorragenden Neuigkeiten und ein großer Schritt für das Unternehmen, wir rechnen mit einem weiteren Kursanstieg. Dies sehen nicht nur wir so - ein renommierter Analyst veröffentlichte kürzlich eine umfangreiche professionelle Analyse zu dem Unternehmen, mit einem ersten Kursziel von 18,20 EUR - verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren.

"Unsere fortschrittliche Anlage zur Entwicklung von Anodenmaterialien wird unsere Fähigkeit zur Entwicklung unsere Produkte der zweiten und dritten Generation und deren Anpassung an die spezifischen und einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden erheblich verbessern", sagte der Mitbegründer und CEO von Li-Metal, Maciej Jastrzebski. "Diese Anlage erhöht unsere Kapazität, um unseren Produktplan zu erfüllen und unser Produkt- und IP-Portfolio zu erweitern.

Das Management kann auf einen großen Erfahrungsschatz in der Lithiumindustrie zurückgreifen. Denn ein Großteil des Managements (u.a. CO-Founder Tim Johnston) hat 2021 mit Li-Cycle Holdings (US-Symbol LICY) einen gigantischen Spac-Deal an der New York Stock Exchange vollzogen und damit Know-how und Expertise bewiesen. Li-Cycle Holdings ist aktuell mit über 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

Zur Deckung der schnell wachsenden Nachfrage und des Bedarfs an hochwertigem Lithium-Anodenmaterial erwartet Li-Metal, bis 2025 kommerzielle Größe zu erreichen.Da die Elektrifizierung weiter an Fahrt gewinnt, wird sich die Einführung von Batterien der nächsten Generation beschleunigen und die Hersteller von Elektrofahrzeugen werden nach Hochleistungsbatterien der nächsten Generation suchen, die kostengünstigere, reichweitenstärkere und sicherere Elektrofahrzeuge antreiben werden. Es wird erwartet, dass der Bedarf an Hochleistungsanoden sprunghaft ansteigt, da laut BloombergNEF die Gesamtnachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien voraussichtlich 2,6 TWh pro Jahr und die jährliche Gesamtproduktion von Elektrofahrzeugen voraussichtlich 30 Millionen Fahrzeuge pro Jahr übersteigen werden. Es wird erwartet, dass die großen globalen EV-Hersteller wie BMW, GM und Volkswagen in den kommenden Jahren die nächste Batteriegeneration zur Produktqualifikation für zukünftige Elektrofahrzeuge vorantreiben werden - eine ausreichende Produktion von Lithiummetall-Anoden wird entscheidend sein, um diese Hürde zu überwinden.

Im Vergleich zur Peer-Group sehr günstig bewertet

Li-Metal (A3DAAU) wird aktuell an der Börse mit lediglich 300 Mio. Dollar bewertet, unserer Meinung nach besteht einiges an Aufholpotenzial - überzeugen Sie sich selbst. Derzeit werden vergleichbare Unternehmen teilweise mit dem 20-fachen des Ebitda (teils auf 2030 - Szenarien) an der Börse bewertet, dies würde im Fall von Li-Metal rein rechnerisch eine Bewertung von über 2 Mrd. Dollar bedeuten und somit einer Kursvervielfachung um das mehr als 15-fache!

Wir sind hierbei auf das Unternehmen Li-Metal (A3DAAU) gestoßen, welches nicht nur durch die hohe Insider Beteiligung des Managements von ca. 30% aller ausstehenden Aktien und einem kleinen freefloat punkten kann (insgesamt nur ca. 28 Mio. Aktien ausstehend - hiervon nochmals 7 Mio. Aktien langfristig gesperrt), sondern auch durch ihre einzigartige und innovative Lithium-Anoden Technologie für die nächste Generation der leistungsfähigeren und günstigeren Lithiumbatterien zu überzeugen weiß. Bis zum Jahr 2025 sollen laut Angabe des Unternehmens bereits ein Umsatz von 282 Mio. US-Dollar und ein operativer Gewinn von 126 Mio. US-Dollar (EBITDA) erzielt werden - derzeit wird Li-Metal (A3DAAU) an der Börse mit lediglich 277 Mio. Dollar bewertet.

Anodenproduktionskapazitäten verzehnfacht

Die Auslieferung wichtiger Produktionsgeräte für die Anoden Produktionsanlage in Rochester (New York) ist erfolgt. Diese Geräte spielen eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Anodenproduktionskapazitäten des Unternehmens, die Kapizität wird nach Angabe des Unternehmens so mehr als verzehnfacht. Die Anlage wird voraussichtlich im Januar 2022 betriebsbereit sein.

Lieferkapazität für mögliche US-Batterieentwickler

Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Li-Metal bei der Umsetzung unserer Strategie. Die heute ausgelieferten Geräte werden unsere Produktionskapazität mehr als verzehnfachen und es uns ermöglichen, unsere Produkte der ersten Generation an Batterieentwickler in den USA zu liefern, die an der Kommerzialisierung von Batterien der nächsten Generation arbeiten", sagte der Mitbegründer und CEO von Li-Metal, Maciej Jastrzebski. "Diese Kapazität in den USA zu haben, ist ein großer Vorteil, denn so können wir die Anoden schneller in die Hände der Entwickler geben. Jetzt werden wir auf Anfragen innerhalb von Tagen statt Monaten reagieren können, was uns flexibler macht und den Entwicklungszyklus für uns und für die Kunden drastisch verkürzt."

Analyst mit Kursziel von 18,20 EUR

Vor wenigen Tagen machten wir Sie auf eine sehr interessante Firma aufmerksam, welche in der boomenden Branche der Elektromobilität durch ihre einzigartige und innovative Lithium-Anoden Technologie für die nächste Generation der leistungsfähigeren und günstigeren Lithiumbatterien zu überzeugen weiß. Wir sind der Überzeugung, dass Li-Metal (A3DAAU) im Vergleich zur Peer-Group drastisch unterbewertet ist (Peer-Group teilweise mit 10-15 facher Bewertung).

Zu diesem Ergebnis kommt nun auch ein erstes renommiertes und konservatives Researchhaus, welches ein Aufholpotenzial von aktuell 100 % sieht und die Aktie zum Kauf empfhielt! Wir rechnen damit, dass in den kommenden Tagen Li-Metal (A3DAAU) nach und nach immer bekannter werden wird - verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig auf diesem günstigen Niveau zu positionieren!

Heute stellen wir Ihnen diese umfangreiche externe Analyse des deutschen Research Hauses Sphene Capital zur Verfügung. Der Analyst spricht eine Kaufempfehlung aus mit dem Kursziel 26,10 CAD, was in etwa 18,20 EUR entspricht - auf den aktuellen Kurs sind das ca. 100 % Kurspotenzial!

Original-Research: Li-Metal Corp. - von Sphene Capital GmbH



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Li-Metal Corp.



Unternehmen: Li-Metal Corp.

ISIN: CA50203F2052



Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 19.11.2021

Kursziel: CAD 26,10 / EUR 18,20

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Anoden für die nächste Generation von Lithiumbatterien



Wir nehmen die Aktien der an der Canadian Securities Exchange CSE und im

deutschen Freiverkehr (u. a. an den Börsen Frankfurt und Stuttgart)

notierten Li-Metal Corp. mit einem Buy-Rating in die Research Coverage auf.

Mit einem Kursziel von CAD 26,10/EUR 18,20 haben wir zwar ein signifikantes

langfristiges Kurspotenzial ermittelt, allerdings hängt dieses in

erheblichem Maße von den zugrunde gelegten Umsatz- und Ertragsannahmen zum

Unternehmen und den Peergroups ab. Insbesondere sollten Anleger

berücksichtigen, dass Li-Metal nach unseren Schätzungen erst im Jahr 2023e

erste nennenswerte Erlöse generieren und erst ab dem Jahr 2024e profitabel

sein wird. Unser Kursziel (Ideal-Case-Szenario) ergibt sich aus der

Verwendung von Peergroup-Multiples.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:



http://www.more-ir.de/d/22793.pdf



Quelle:

https://www.dgap.de/dgap/Documents/Research/?companyID=398189&documentId=70547911

Lithium Anoden Entwickler vor Kursteigerung?! 9 Batteriehersteller testen Material der Batterie der Zukunft!

Kürzlich veröffentlichte, Li-Metal (A3DAAU) ein sehr interessantes Unternehmensupdate, welches brisante Details enthält, wonach ein Deal mit einem Batteriehersteller oder Automobilhersteller unserer Meinung nach womöglich schon bald eingetütet werden könnte.

Die Passage aus der Pressemitteilung - wir erwarten deutlich anziehende Kurse!

"Gegenwärtig stellt Li-Metal den Kunden, die die Entwicklung ihrer Batterien der nächsten Generation vorantreiben, Anodenmaterialproben aus Lithiummetall für Tests zur Verfügung. Insgesamt wurden im Jahr 2021 1.015 m Anodenprobenmaterial an neun Kunden geliefert."

Bereits ein Deal mit nur einem Batterie-oder Automobilhersteller könnte nach unserer Einschätzung langfristig zu einem Umsatz von mehr als 1 Mrd. USD führen (Unter Annahme Versorgung einer Gigafactory). Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben übrigens bis zum Jahr 2028 einen Umsatz vor mehr als 1,3 Mrd. USD (Seite 15 der Unternehmenspräsentation).

Li-Metal (A3DAAU) wird aktuell an der Börse mit lediglich 277 Mio. Dollar bewertet, unserer Meinung nach besteht einiges an Aufholpotenzial - überzeugen Sie sich selbst. Derzeit werden vergleichbare Unternehmen teilweise mit dem 20-fachen des Ebitda (teils auf 2030 - Szenarien) an der Börse bewertet, dies würde im Fall von Li-Metal rein rechnerisch eine Bewertung von über 2 Mrd. Dollar bedeuten und somit einer Kursvervielfachung um das mehr als 15-fache!

Das Management kann auf einen großen Erfahrungsschatz in der Lithiumindustrie zurückgreifen. Denn ein Großteil des Managements (u.a. CO-Founder Tim Johnston) hat 2021 mit Li-Cycle Holdings (US-Symbol LICY) einen gigantischen Spac-Deal an der New York Stock Exchange vollzogen und damit Know-how und Expertise bewiesen. Li-Cycle Holdings ist aktuell mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet.

Kommerzialisierungsstrategie - erst etablieren, dann wachsen

Während Li-Metal seine Technologien entwickelt und skaliert, um dem Übergang der Industrie von konventionellen Lithium-Ionen-Batterien zu Batterien der nächsten Generation zu folgen, visiert das Unternehmen die Implementierung einer dreistufigen Strategie an, um die volle kommerzielle Größe zu erreichen:

Versorgung der Entwickler - Li-Metal stellt Batterieentwicklern hochwertige Musteranoden zur Verfügung und erweitert seine Pilotproduktions- und Entwicklungseinrichtungen für die Einbeziehung in EV-Qualifikationsversuche.

- Li-Metal stellt Batterieentwicklern hochwertige Musteranoden zur Verfügung und erweitert seine Pilotproduktions- und Entwicklungseinrichtungen für die Einbeziehung in EV-Qualifikationsversuche. Zuverlässiger lokaler Lieferant - Li-Metal plant die Produktion von Lithium-Metall, um die inländische Versorgung in Nordamerika zu sichern und überschüssiges Material in verschiedene Märkte zu verkaufen, einschließlich Pharmazeutika, Spezialchemikalien, Legierungen und Batterien.

- Li-Metal plant die Produktion von Lithium-Metall, um die inländische Versorgung in Nordamerika zu sichern und überschüssiges Material in verschiedene Märkte zu verkaufen, einschließlich Pharmazeutika, Spezialchemikalien, Legierungen und Batterien. Verbreitung der Technologie - Li-Metal plant, Anodenmaterial zu liefern und seine Produktionstechnologie an Batteriezellen- und EV-Hersteller zu lizenzieren sowie Lithiummetall-Verbrauchsmaterialien an Betreiber zu liefern, während es weiterhin fortschrittliche Anodenmaterialien an Batterieentwickler liefert.

Die Einrichtung des Unternehmens in Markham wird Li-Metals Labor für fortschrittliche Anodenmaterialien und die Lithiummetall-Pilotanlage beherbergen. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Installation einer Pilot-Roll-to-Roll-Anodenanlage in Rochester, New York, um Qualifikationsmuster auf den Markt zu bringen und die Entwicklung seiner Anodenproduktionstechnologie voranzutreiben, die voraussichtlich Anfang 2022 in Betrieb gehen wird. Die Produktion von Lithiummetall aus der Pilotanlage Markham wird 2022 erwartet. Die Entwicklung von Anodenproduktionsanlagen im kommerziellen Maßstab ist im Gange, und die erste kommerzielle Anodenproduktionskapazität wird voraussichtlich im Jahr 2023 zur Verfügung stehen.

Lithiumbatterie der nächsten Generation - Li-Metal beeindruckt mit innovativer Technologie und überragenden Management!

Lithium-Ionen-Batterien ist die Technologie, auf die vorrangig gesetzt wird, um in der Mobilität die "grüne Revolution" zu schaffen. Entsprechend boomt der Sektor der Elektromobilität auf breiter Front, schießt die Nachfrage nach Elektromobilen wie sie beispielsweise der US-Konzern Tesla herstellt und damit auch die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien in die Höhe. Ein Trend, der sich auch in den kommenden Jahren kaum abschwächen dürfte - im Gegenteil wir erwarten in den kommenden Jahren einen wahren Bullenmarkt für den gesamten Sektor der Elektromobilität.

Deshalb sind wir der Meinung, dass gerade jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um in aussichtsreiche und noch unterbewertete Firmen zu investieren - hierbei haben wir unser Hauptaugenmerk auf die Lithium Batterien der nächsten Generation gelegt, denn nur mit leistungsfähigeren und günstigeren Lithiumbatterien wird die Elektromobilität zum Erfolg für die gesamte Menschheit!

Wir haben in diesem derzeit massiv aufstrebenden Sektor unsere Fühler nach aussichtsreichen Unternehmen ausgestreckt, hier haben wir sehr viel Wert auf die Qualität und den Track Rekord des Managements gelegt.

Wir sind hierbei auf das Unternehmen Li-Metal (A3DAAU) gestoßen, welches nicht nur durch die hohe Insider Beteiligung des Managements von ca. 30% aller ausstehenden Aktien und einem kleinen freefloat punkten kann (insgesamt nur ca. 28 Mio. Aktien ausstehend - hiervon nochmals 7 Mio. Aktien langfristig gesperrt), sondern auch durch ihre einzigartige und innovative Lithium-Anoden Technologie für die nächste Generation der leistungsfähigeren und günstigeren Lithiumbatterien zu überzeugen weiß. Bis zum Jahr 2025 sollen laut Angabe des Unternehmens bereits ein Umsatz von 282 Mio. US-Dollar und ein operativer Gewinn von 126 Mio. US-Dollar (EBITDA) erzielt werden - derzeit wird Li-Metal (A3DAAU) an der Börse mit lediglich 277 Mio. Dollar bewertet.

Derzeit werden vergleichbare Unternehmen teilweise mit dem 20-fachen des Ebitda (teils auf 2030 - Szenarien) an der Börse bewertet, dies würde im Fall von Li-Metal rein rechnerisch eine Bewertung von über 2 Mrd. Dollar bedeuten und somit einer Kursvervielfachung um das mehr als 15-fache!

Das Management kann auf einen großen Erfahrungsschatz in der Lithiumindustrie zurückgreifen. Denn ein Großteil des Managements (u.a. CO-Founder Tim Johnston) hat 2021 mit Li-Cycle Holdings (US-Symbol LICY) einen gigantischen Spac-Deal an der New York Stock Exchange vollzogen und damit Know-how und Expertise bewiesen. Li-Cycle Holdings ist aktuell mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Qualität des Unternehmens wurde zuletzt durch ein 100-Millionen-US-Dollar-Investment der Koch Group unterstrichen. Das Führungsteam sollte also wissen, was es tut und wie es Anteilseignern Mehrwert schafft - mit LI-Metal steht der potenzielle nächste Erfolgs Deal des Managements in den Startlöchern. Mit Anthony Tse ist mit dem ehemaligen Ceo des Lithium Giganten Galaxy Resources, ein weiteres Schwergewicht der Lithiumbranche mit an Bord - Galaxy Resources und Orocobre (WKN A0LF83) schlossen sich kürzlich in einer 4 Mrd. Dollar schweren Fusion zu einem neuen Lithiumgiganten zusammen.

Wie bereits angeführt, bewegt sich Li-Metal (A3DAAU) unserer Meinung nach bislang noch am unteren Rand der Bewertungsskala, mit einer Marktkapitalisierung von 320 Mio. Dollar ist das Unternehmen unserer Ansicht nach noch weit entfernt von einer fairen Bewertung - siehe auch Vergleich Unternehmen in der Peer Group auf den kommenden Seiten (zwischen 1,8 Mrd. und 13,3 Mrd. Dollar).

Das Unternehmen selbst erwartet nach eigenen Angaben eine Bewertung (unserer Ansicht nach konservative Bewertungsspanne -siehe Slide 13 - Präsentation - LINK) in der Spanne der Unternehmen Solid Power (1,8 Mrd. USD Firmenbewertung) SES (3,6 Mrd. Dollar Firmenbewertung) und Standard Lithium (WKN A2DJQP) 1,8 Mrd. USD Börsenbewertung. Unserer Meinung nach hat Li-Metal (A3DAAU) daher noch einiges an Aufholpotenzial in den kommenden Wochen und Monaten.

Li-Metal und die Lithium Batterien-Generation der Zukunft

Lithiumanoden sind ein wesentlicher Kostenfaktor bei der Batterieherstellung Li-Metal (A3DAAU) kooperiert bereits jetzt eng mit Entwicklern von Batterien der nächsten Generation, um neuartige, kostengünstige Anoden zu liefern, von denen man erwartet, dass sie die Energiedichte im Vergleich zu heute im Handel erhältlichen hochmodernen Lithium-Ionen-Batterien um 50 bis 100% steigern können. Und das bedeutet zum Beispiel eine größere Reichweite und/oder kleinere Batterien werden möglich. Das Unternehmen hat jedenfalls dieses Jahr bereits damit begonnen, Proben herzustellen, die von den Unternehmen, die an Next Gen-Lithiumbatterien arbeiten, in ihre Forschungen einbezogen werden können. Wir erwarten daher schon in naher Zukunft potenzielle Partnerschaften mit Automobil und/oder Batterieherstellern.

Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass die flexible Li-Metal-Technologie es möglich macht, die Anpassung von Anodenprodukten an die einzigartigen Anforderungen unterschiedlichster Batterietechnologie vorzunehmen, sodass ein breiter Querschnitt von Batterien der nächsten Generation die Technologien von Li-Metal nutzen kann. Herkömmliche Anoden bestehen aus Lithiumfolie. Um die Batterien der nächsten Generation zu maximieren, arbeitet Li-Metal an kostengünstigen Anoden, wobei die zugrundeliegende Technologie zum Patent angemeldet ist.

Neben der höheren Energiedichte weisen die von Li-Metal entwickelten Anoden auch eine wesentlich höhere spezifische Energie auf, einem Kriterium, das sich in Elektroautos in einer wesentlich längeren Reichweite auswirkt. Schließlich sind die von Li-Metal entwickelten Anoden wesentlich dünner als gegenwärtig übliche Modelle, was zur Rohstoffeinsparung beiträgt.

Ein noch skalierbarer Ein-Maschinen-Prozess garantiert eine hochwertige Produktion sowie hohe Stückzahlen. Diese neue Art von Anoden übertreffen die Folienanoden in Punkto Energiedichte enorm, der Materialeinsatz ist geringer und es entstehen so Hochleistungsbatterien.

Wie Li-Metal (A3DAAU) auf ihrer Homepage anfügt, bietet sich im Bereich der Lithiummetallbatterien schon bis 2030 die Chance auf ein Marktvolumen von 275 GWh pro Jahr! Ein riesiger Markt, von dem sich Li-Metal ein Stück abschneiden will, in dem man neuartige, verbesserte Technologien zur Herstellung von Lithiummetall und Lithiumanoden kommerzialisiert, die das Potenzial haben, die Produktionskosten von Batterien der nächsten Generation dramatisch zu senken. Das wiederum, könnte helfen die Marktakzeptanz dieser neuartigen Batterien zu beschleunigen.

Hinzu kommt, dass die Company plant, Lithiummetall mit Hilfe eines unternehmenseigenen Verfahrens direkt aus Lithiumkarbonat herzustellen. Damit wird man laut Li-Metal nicht nur unabhängiger von unzuverlässigen ausländischen Quellen - unter anderem kann recyceltes Material verwendet werden -, sondern kommt auch ohne viele der schädlichen Emissionen aus, die bei der traditionellen Lithiummetallproduktion aus Lithiumchlorid entstehen! Laut Li-Metal hat man auch diesen Prozess schon erfolgreich eingesetzt.

Die nächsten 12 Monate könnten für Li-Metal also äußerst spannend und ereignisreich werden. Geplant ist die Inbetriebnahme einer Anodenproduktion sowie der Ausbau der Lithium-Metall-Demonstrationsanlage. Weiter soll das Anodenentwicklungsteam erweitert werden. Aktuell hat das Unternehmen vier Verfahrenspatente angemeldet. Eine Genehmigung steht aktuell noch aus.

Wir sind der festen Überzeugung, dass schon sehr bald ein Batterie- oder Automobilhersteller auf die Technologie von Li-Metal aufmerksam werden wird - verschiedene Batterie-Entwickler testen bereits Proben, es kann daher in naher Zukunft durchaus die eine oder andere bedeutende Unternehmensmeldungen verkündet werden.

Li-Metal rechnet mit mehr als 1 Mrd. Dollar Umsatz im Jahr 2028

Ab 2023 sollen die Umsätze bei Li-Metal (A3DAAU) nach Unternehmensangaben richtig anspringen. Bis 2025 sollen es dann schon 282 Millionen US-Dollar Umsatz sein. Der operative Gewinn soll gemäß einer Präsentation von Li-Metal 126 Millionen US-Dollar erreichen. Der Plan sieht vor, dass Li-Metal 2028 rund 1,375 Milliarden Umsatz und gut 800 Millionen US-Dollar operativen Gewinn (Ebitda) einfahren könnte. Diese Zahlen verglichen mit dem aktuellen Marktwert von rund 277 Millionen Dollar bedeuten eine sehr moderate Bewertung.

Andere Unternehmen, mit denen sich Li-Metal vergleichen könnte, werden mit dem 20-fachen des Ebitda an den Börsen notiert. Auf Basis des für 2025 erwarteten Ebitda würde dies eine Vervielfachung des Börsenwerts voraussetzen. Derzeit wird Li-Metal rechnerisch nur mit dem 2-fachen des 2025 Ebidta bewertet (277 Mio. Dollar), rechnen Sie selbst was dies für Enormes ein Kurspotenzial bedeuten könnte.

Im Vergleich zur Peergroup noch günstig bewertet

Nach Unternehmensangaben sind fast alle Unternehmen der Peer-Group, welche sich der nächsten Generation von Batterien verschrieben haben, mit mehr als 1 Mrd. Dollar an der Börse bewertet.

Interessanterweise soll eine Gesellschaft eine ungefähr vergleichbaren Anoden Technologie nutzen, namens SES, die zugegeben von Rohstofflegende und Milliardär Robert Friedland und dessen SPAC Ivanhoe Capital Acquisition Corp. unterstützt wird und sich zudem auf Kontakte und Beziehungen zu einigen großen Namen der Branche berufen kann, über einen im Juli angekündigten SPAC-Deal an die Börse kommen - und diese wird bereits mit 3,6 Milliarden Dollar bewertet! Wir glauben, dass Li-Metal mit seinen Plänen die Aufmerksamkeit einer breiten Anlegerschaft auf sich ziehen und im aktuellen Umfeld eine bedeutende Rolle spielen könnte. Allerdings handelt es sich um eine Technologie- / Cleantechgesellschaft in einem frühen Entwicklungsstadium, sodass auch die Risiken hoch sind. Li-Metal (A3DAAU) muss sich unserer Meinung nach mit ihrer Technologie alles andere als verstecken und wird unserer Ansicht nach, mit 277 Mio. Dollar im Vergleich zur Peer Group noch äußerst moderat bewertet!

Der gesamte Sektor befindet sich in absoluter Goldgräberstimmung, die Unternehmen können sich derzeit überspitzt dargestellt, kaum retten vor Finanzierungsangeboten von Banken bzw. institutionellen Anlegern. Diese Aufstellung zeigt eindrucksvoll welch gigantisches Potenzial im Trendmarkt Batterie-Technologie steckt. Das Unternehmen Quantum Scape (Partner von Volkswagen) bringt es sogar auf eine Marktkapitalisierung von über 10 Mrd. Dollar.

Wollen auch Sie die neusten News und Aktienempfehlungen zum Thema Lithium nicht verpassen? Dann melden Sie sich bei unserem Newsletter an - kostenlos und unverbindlich!

Aktuelle Übernahmen im Lithiumsektor

Dass weltweit nach Lithiumprojekten Ausschau gehalten wird, zeigte sich jetzt an zwei Übernahmen in der Branche. Besonderes Aufsehen erregte der Megadeal der chinesischen Zijin Mining Group, welche die kanadische Neo Lithium (WKN A2AP37) übernehmen wird. Dafür wird Zijin Mining gut 919 Millionen kanadische Dollar in bar berappen. Das Q3-Projekt von Neo Lithium ist in Argentinien, in der ältesten und größten Lithium produzierenden Provinz (Catamarca) gelegen.

CATL und Lithium Americas (WKN A2H65X) liefern sich derzeit sogar einen Bieterkampf um das Lithium-Unternehmen Millennial Lithium (WKN A2AMUE) gekauft. Wie Sie sehen bietet die Branche derzeit exzellente Möglichkeiten und einige rasante Kursanstieg, von denen Anleger profitieren konnten.

Warum Lithium

Die Lieferkette der Elektromobilität ringt nach Lithium. Höhere Investitionen in die Lithiumproduktion sind daher notwendig. Sollte es zu einem gravierenden Lithiummangel kommen, dann wäre die Produktion neuer Elektrofahrzeuge durch einen Mangel am Rohstoff Lithium beschränkt. Grundsätzlich können die in Elektrofahrzeugen eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien sowohl Lithiumkarbonat als auch Lithiumhydroxid nutzen. Der Preis für Lithiumkarbonat in China ist bereits um rund 170 Prozent angestiegen, damit auf den höchsten Wert seit April 2018. Anleger sollten also das Thema Lithium keinesfalls vergessen. Betrachtet man beispielsweise China, so stieg der Lithiumkarbonat-Ausstoß im August gegenüber dem Vorjahresmonat um zirka 19 Prozent. Die Nachfrage zog dagegen aber auf gut 26 Prozent an.

Ein Defizit naht beziehungsweise ist bereits vorhanden. Und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China ist groß. Von Januar bis Juli 2021 wurden rund 150 Prozent mehr Elektrofahrzeuge zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Und der gesamte Markt hängt an den Batterien. Wurden im vergangenen Jahr weltweit rund 82.000 Tonnen Lithium abgebaut, so war dies im Pandemiejahr ein beträchtlicher Markt. Da die Lithium-Nachfrage beständig wächst, sind höhere Lithium-Preise vorprogrammiert. Zwar ist Lithium auf der Erde grundsätzlich genug vorhanden, aber es muss abgebaut werden und den Weg in die Batterien finden. Hier werden die Ansprüche bezüglich Leistung immer größer und so erklärt sich wie wichtig die Anoden von Li-Metal (A3DAAU) sind.

Marktaussichten

Jetzt ist es entscheidend, mit diesen potenziell extrem aussichtsreichen Technologien auch tatsächlich an den Markt zu kommen. Da die Gesellschaft davon ausgeht, dass eine Variante der Batterien der nächsten Generation, die so genannten Feststoffbatterie, bei großen Herstellern wie Volkswagen, General Motors, Ford und BMW ab ungefähr Mitte dieses Jahrzehnts verstärkt zum Einsatz kommen wird, will man 2025 bereit sein, die Produktion von Lithiummetall im kommerziellen Maßstab anzustoßen.

Das bedeutet, es geht jetzt - parallel zur Herstellung von Proben und weiteren Arbeiten mit potenziellen Kunden und Entwicklern - darum, die Kapazitäten nach und nach auszubauen. Als nächsten Schritt sieht Li-Metal dabei die Errichtung und Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage zur Lithiummetallproduktion 2024, die dann ab 2025 um eine kommerzielle Produktionsanlage ergänzt werden soll. Parallel arbeitet man an der Inbetriebnahme einer Anlage zur Herstellung der neuartigen Anoden. Und das Unternehmen hat große Pläne - 2028 schon soll die Anlage eine Kapazität von mehr als 50 GWh pro Jahr aufweisen. Das, so Li-Metal, würde ausreichen, um Material für ungefähr 500.000 Elektromobile pro Jahr zu produzieren! Es wäre ein lohnendes Geschäft, da die Gesellschaft bei den Lithiumanoden langfristig mit einer EBITDA-Marge von ca. 50% rechnet und bei der Lithiummetallproduktion noch einmal von 10% EBITDA-Marge ausgeht.

Elektromobilität mit gigantischen Wachstumsaussichten

Automobilhersteller setzen stark auf die Elektromobilität. So plant beispielsweise Ford vier neue Werke in den USA. Zusammen mit dem Partner SK Innovation werden elf Milliarden US-Dollar in die geplanten Werke fließen. Laut Prognosen sollen rund 40 bis 50 Prozent der Fahrzeuge auf amerikanischen Straßen elektrisch fahren. Unter den vielen bedeutenden Autobauern, die auf Elektrofahrzeuge umstellen, ist auch General Motors. Eine Milliarde US-Dollar sollen in Mexiko in die Produktion von Elektroautos eingebracht werden. Toyota plant bis 2030 fast 14 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von Batterien für Elektroautos zu stecken. Und VW will rund 80 Milliarden US-Dollar, ebenfalls bis zum Jahr 2030, für die Entwicklung des autonomen Fahrens und für die Elektromobilität einsetzen.

Und die Autobauer finden auch immer mehr Kunden für ihre Elektrofahrzeuge. Die meisten E-Fahrzeuge werden in China gekauft, aber auch in Europa steigen die Verkaufszahlen schnell an. So brachte das zweite Quartal ein Umsatzplus von 234 Prozent. Allein in Deutschland waren bereits immerhin 17,1 Prozent der verkauften Fahrzeuge im September 2021 batteriebetrieben. Auch die Modellvielfalt nimmt zu, für das nächste Jahr werden 500 Modelle erwartet. Staatliche Förderungen sorgen für mehr Absatz. Und die Erreichung von Klimazielen favorisiert den Kauf von Elektroautos zusätzlich und das nicht nur vorübergehend.

Fazit:

Wie bereits ausführlich dargelegt, ist es am Kapitalmarkt oft ratsam einem erfahrenen und erfolgreichen Management zu folgen, welches bereits in der Vergangenheit bedeutende Deals eintüten konnte. Li-Metall ist unserer Ansicht nach bestens aufgestellt eine bedeutende Rolle im absoluten Zukunfts- und Wachstumsmarkt der Lithium-Batterien der nächsten Generation zu spielen, der derzeit wie kaum ein anderer Sektor im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wir glauben, dass Li-Metal mit seinen Plänen die Aufmerksamkeit einer breiten Anlegerschaft auf sich ziehen könnte.

Wie bereits angeführt bewegt sich Li-Metal (A3DAAU) unserer Meinung nach bislang noch am unteren Rand der Bewertungsskala, mit einer Marktkapitalisierung von 277 Mio. Dollar ist das Unternehmen unserer Ansicht nach noch weit entfernt von einer fairen Bewertung - siehe auch Vergleich Unternehmen in der Peer Group (zwischen 1,8 Mrd. und 13,3 Mrd. Dollar).

Das Unternehmen selbst erwartet nach eigenen Angaben eine Bewertung (unserer Ansicht nach konservative Bewertungsspanne -siehe Slide 16 - Präsentation - LINK) in der Spanne der UnternehmenNano One Materials (WKN A14QDY) und Standard Lithium (WKN A2DJQP). Die beiden Unternehmen sind derzeit mit 348 Mio. Dollar bzw. 1,7 Mrd. Dollar an der Börse bewertet. Unserer Meinung nach hat LI-Metal (A3DAAU)daher noch einiges an Aufholpotenzial in den kommenden Wochen und Monaten.

Bislang wurden mehr als 1.000 Meter an Anodenmaterial an Kunden und Entwicklungspartner ausgeliefert. Li-Metal strebt an, mit der Produktion von Lithium-Metall im Jahr 2023 mit einer Demonstrationsanlage und im Jahr 2025 im kommerziellen Maßstab zu beginnen, was im Einklang mit beschleunigten Einführung von Festkörperbatterien durch große OEMs steht.

Wir sind der festen Überzeugung, dass schon sehr bald ein Batterie- oder Automobilhersteller auf die Technologie von Li-Metal aufmerksam werden wird - verschiedene Batterie-Entwickler testen bereits Proben, es kann daher in naher Zukunft durchaus die eine oder andere bedeutende Unternehmensmeldungen verkündet werden.

Für nähere Informationen

Präsentation - LINK

Homepage - LINK

Verschenken Sie keine sinnlosen Bankgebühren. Kaufen Sie die Aktie Li-Metal mit der WKN A3DAAU jetzt über einen der besten und mehrfach ausgezeichneten Online Broker mit Full-Service-Angebot: Den Smartbroker.de ab 0 Euro pro Order! Die Euro am Sonntag hat in Ihrer Ausgabe 6/2020 die Gesamtnote "sehr gut" vergeben.

WERBUNG / ANZEIGE

BITTE LESEN SIE UNSEREN DISCLAIMER:

Lithiumaktien.net (eine Marke von First Marketing GmbH)

Daniel Mußler- Chief Analyst

Forum 7 • 69126 Heidelberg • Germany

Webseite: www.lithiumaktien.net

Achtung: Wichtiger Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Publikation Interessenkonflikte bestehen. Diese sind insbesondere:

Die First Marketing GmbH und ihr nahestehende Personen besitzen Finanzinstrumente (zB. Aktien/Warrants/Optionen) mit Bezug auf die empfohlenen Gesellschaft (in diesem Fall: Li-Metal Corp.) und beabsichtigen, diese im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt vor und nach der Veröffentlichung dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt, da ein Interesse der Herausgeberin an einer bestimmten Darstellung des Unternehmens besteht.

Die Herausgeberin dieser Publikation, sowie die verantwortlichen Redakteure, erhalten für die Erstellung eine finanzielle Vergütung. Auch hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt, da dies zu einer nicht gerechtfertigten positiven Einschätzung führen kann.

Beachten Sie auch die weitergehenden Ausführungen zu bestehenden Interessenkonflikten im nachfolgenden Disclaimer.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Allgemeine Angaben

"lithiumaktien.net" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Forum 7, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de, ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen.

Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 86 WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§85,86 WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte

Die First Marketing GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing GmbH. Dieser besteht zunächst darin, dass die First Marketing GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte.

Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen halten zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Finanzinstrumente (z.B. Aktien/Warrants/Optionen) mit Bezug auf das besprochene Unternehmen. Die Auftraggeber sind daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Finanzinstrumente zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen oder sonstigen Kursentwicklungen zu partizipieren.

Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben.

First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen und weitere nahe stehende Personen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Finanzinstrumente (zB. Aktien/Warrants/Optionen) in Bezug auf das Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert wird. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen.Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958:

Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen

an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält

in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut,

in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging,

mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens

oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.



Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 verschiedene Beurteilungspunkte (Keys), von denen folgende Punkte (Keys) für die vorliegende Studie vorliegen:

Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt.

Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt.

Key 5: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder nahestehende Personen und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller bzw. Autoren dieser Studie halten Aktien/Warrants/Optionen des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt

Key 9: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen hat mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung dieser Studie getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat First Marketing GmbH eine, vorab entrichtete Fee erhalten zur Verbreitung der Analyse.

Key 11: First Marketing GmbH und/oder deren Gesellschafter und/oder deren Mitarbeiter und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder die Ersteller/Autoren dieser Studie hält an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung (Aktien/Warrants/Optionen), die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens überschreitet. Der vorgenannte Personenkreis beabsichtigt diese Beteiligungen im Rahmen und zu jedem Zeitpunkt dieser Empfehlung zu verkaufen. Hierin besteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt

Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate):

Datum: 16.11.2021

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Die Publikation der First Marketing, wie etwa lithiumaktien.net oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. First Marketing verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. First Marketing und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt First Marketing keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

4.1. Grundsatz

Die Bewertung der Unternehmen beruht im Wesentlichen auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte technische Analyse berücksichtigt.

4.2. Weitere wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Veröffentlichung in Sachen Bewertungen

Diese Veröffentlichung enthält sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schätzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, möglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irreführende Angaben zu vermeiden.

Die wesentlichen Grundlagen und Maßstäbe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise:

Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkömmlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz)

Einschätzung des Potentials der zukünftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer möglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV/KUV Hochrechnung)

Einschätzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz)

Effekt der von uns erwarteten, gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen starken Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veröffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum-Effekt, Hype), dadurch überproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko

Technische Analyse des Aktienkurses gemäß gängiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), größtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (technischer Ansatz).

Herkömmliche Bewertungsansätze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stützen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschätzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt über den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es möglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen überdurchschnittlich steigt. Dies führt zwar zu extremen Gewinnmöglichkeit, erhöht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursrückgang. Durch die gesteigerte Volatilität der Aktie in solchen Situationen ergeben sich überdurchschnittliche Gewinn- und Verlustmöglichkeiten, sowohl in beide Handelsrichtungen als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansätze.

Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit überdurchschnittlich volatilen Werten mit hohem Gewinn- und auch Verlustpotential.

Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der First Marketing in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen, noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der First Marketing oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Risikohinweise

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluß auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, daß dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächliche Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, daß er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten ist besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Bei nicht börsennotierten Aktien und Papieren besteht kein geregelter Markt und ein Verkauf (oder Verkauf) ist nicht oder nur auf individueller Basis möglich.

Haftungsausschluss

First Marketing übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch First Marketing vorgestellt werden, investieren, also Kapital mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der First Marketing und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der First Marketing wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung wird durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichung von First Marketing sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach TeleMedienGesetz (TMG)

Wir sind nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Soweit unser Links zu externen Webseiten Dritter enthält, weisen wir darauf hin, daß wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkrete Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der First Marketing sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Enthaltene Werte: AU000000AVZ6,CNE100000296,AU000000ORE0,US88160R1014,DE000A0TGJ55,AU000000EUR7,DE000DTR0CK8