Der Verbrennungsmotor war gestern, die Zukunft gehört den E-Autos: Immer mehr Menschen steigen auf ein Elektrofahrzeug oder zumindest auf eine Hybridvariante um. Anfang 2022 hatten bereits über 600.000 zugelassene Autos in Deutschland einen Stecker. Anleger, die von diesem Boom profitieren möchten, können das jetzt per Index-Zertifikat mit dem E-Mobilität Batterie Index tun.Die Ampel in Sachen Klima steht längst auf Dunkelrot. Die Forderungen nach innovativen Lösungen gegen den Klimawandel sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...