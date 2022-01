DJ Glaxosmithkline ernennt Tony Wood zum designierten CSO

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline bekommt einen neuen Chief Scientific Officer (CSO). Wie die Glaxosmithkline plc mitteilte, soll Tony Wood ab August die Nachfolge von Hal Barron antreten, der in den Verwaltungsrat wechselt. Barron zieht sich als CSO zurück, da er zum CEO des neuen US-Biotechnologieunternehmens Altos Labs Inc. ernannt wurde. Wood werde ab 1. August den Bereich Forschung und Entwicklung bei Glaxosmithkline verantworten. Er kam den Angaben zufolge 2017 als Senior Vice President, Medical Science and Technology, zu dem Unternehmen und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Pharmabranche.

