Aschheim (www.fondscheck.de) - "Unsere Kunden gehen optimistisch in das neue Jahr und haben im letzten Quartal des Jahres 2021 vor allem die Positionierung an internationalen Aktienmärkten ausgebaut", sagt Kai Friedrich, CEO der European Bank for Financial Services GmbH (ebase)."Das spricht dafür, dass die Anleger von einem weiter robusten Wirtschaftswachstum ausgehen und nicht erwarten, dass Risikofaktoren wie die Corona-Pandemie oder die inflationäre Entwicklung zu einem Einbruch führen", erkläre Friedrich weiter. So sei die Handelsaktivität bei aktiv gemanagten Fonds im Durchschnitt des vierten Quartals auf 186 Prozent des Vorjahresdurchschnitts gestiegen. Dabei sei zu beachten, dass im Vergleichsjahr 2020 das Handelsvolumen bereits sehr hoch gewesen sei. Der Fundflow-Faktor für den Gesamtmarkt habe bei 1,57 gelegen, was bedeute, dass die Fondskäufe um 57 Prozent über den Verkäufen gelegen hätten. ...

