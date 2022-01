Das Start-up Baobab, das Cyberversicherungen gebündelt mit Cybersicherheitsmaßnahmen für KMU anbietet, hat 3,5 Mio. Euro an Kapital eingesammelt. Im Frühjahr 2022 will das InsurTech auf dem deutschen Markt starten und in Sachen Cyberschutz auch Versicherungsmakler unterstützen. Das InsurTech Baobab hat 3,5 Mio. Risikokapital erhalten, um kleine und mittelständische Firmen vor den Gefahren durch Cyberangriffe zu schützen. Das 2020 gegründete Start-up ist angetreten, um die Cybersicherheitslösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...