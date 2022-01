FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Carl Zeiss Meditec aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 182,60 auf 178,80 Euro gesenkt. Die jüngsten Kursrückschläge seien übertrieben, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Omikron-Situation in China dürfte schlimmstenfalls wohl eine temporäre Belastung darstellen. Die Fundamentalperspektiven seien für beide Geschäftsbereiche des Medizintechnikkonzerns auch auf mittlere Sicht stark und attraktive Gewinnwachstumsraten dürften in den nächsten fünf Jahren zu erwarten sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 07:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 07:52 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

