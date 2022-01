DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

19.01.2022

Wie bereits angekündigt, wird Dr. Kurt Bock sein Aufsichtsratsmandat und damit auch den Vorsitz des Aufsichtsrats der FUCHS PETROLUB SE mit Ablauf der Hauptversammlung am 3. Mai 2022 niederlegen. Dr. Kurt Bock ist seit Mai 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrats der FUCHS PETROLUB SE. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung als neues Mitglied zur Wahl in den Aufsichtsrat Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender der COVESTRO AG, vor. Der Aufsichtsrat beabsichtigt in der konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung, Dr. Christoph Loos, Vorsitzender der Konzernleitung der HILTI AG, zum Vorsitzenden des Gremiums zu wählen. Dr. Christoph Loos ist seit zwei Jahren Mitglied des Aufsichtsrats. FUCHS PETROLUB freut sich, Dr. Christoph Loos als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und mit Dr. Markus Steilemann erneut eine anerkannte Unternehmerpersönlichkeit mit internationaler Erfahrung für den Aufsichtsrat des Unternehmens zu gewinnen. Mannheim, 19. Januar 2022 FUCHS PETROLUB SE

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

