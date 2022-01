Der AIF ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus investiert in deutsche Immobilien mit Schwerpunkt auf Wohnimmobilien. Nun hat Primus Valor an sechs verschiedenen Standorten die ersten Ankäufe getätigt.Im Dezember 2021 hat der AIF ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus erfolgreich seine Investitionsphase gestartet - das teilte die Gesellschaft Primus Valor in einem Newsletter mit. Der Fonds erwarb Objekte an sechs Standorten: in Erfurt, Essen, Nürnberg, Wuppertal, Fürth und Kronach. Der Kaufpreis betrug insgesamt 19 Millionen Euro. Investiert wurde in erster Linie in Wohnhäuser, einige der Objekte beinhalten zusätzlich Gewerbeeinheiten. Insgesamt handelt es sich um 102 Wohneinheiten, neun Gewerbeeinheiten und mehr als 30 Kfz-Stellplätze - verteilt auf eine Gesamtmietfläche von mehr als 8.800 Quadratmetern. Wie Primus Valor mitteilt, befinden sich alle erworbenen Objekte in einem sehr guten Zustand und sind zu über 96 Prozent vermietet. Für die weitere Optimierung des Portfolios sollen etwas über eine Million Euro in Sanierungsarbeiten fließen; damit beläuft sich das Gesamtinvestment auf gut 20. Millionen Euro (exkl. Ankaufsnebenkosten). Die Gesellschaft avisiert eine Vollvermietung der Immobilien und plant Mietanpassungen in den Jahren 2023 und 2026. Somit sollen die Wertentwicklung der Objekte gefördert und der Cash-Flow gesteigert werden.

