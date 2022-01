Linz (www.anleihencheck.de) - Im gestrigen Handelsverlauf konnte der Euro die Unterstützungslinie bei 1,1380 nicht halten und ist bis auf 1,1315 unter Banken zurückgekommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuell notiere die heimische Währung bei 1,1330. Die Marke 1,1500, die noch vor ein paar Tagen in greifbarer Nähe gelegen habe, sei nun wieder ein gutes Stück entfernt und es sei fraglich, ob sie bis zur Sitzung der US-Notenbank FED nächste Woche am Mittwoch noch erreichbar sei. ...

