Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Zehnjahreszins in Deutschland war letztmalig im Mai 2019 positiv, so die Analysten der Nord LB.Gebe es jedoch bald wieder leicht positive Kapitalmarktzinsen? Gestern habe die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen nur noch hauchdünn unter der Nullgrenze gelegen. Der US-Anleihenmarkt sei schwach in seine verkürzte Handelswoche gestartet. Dabei habe sich der negative Trend sogar noch im weiteren Handelsverlauf verstärkt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sei auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. ...

