Europäische Märkte starten schwächer Kanadischer VPI für Dezember Morgan Stanley, Procter & Gamble und Bank of America veröffentlichen Zahlen Nach den starken Kursverlusten an der Wall Street gestern und in Asien heute starten die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch schwächer in den Tag. Steigende Renditen setzen Wachstumswerte und Small Caps unter Druck. Die Märkte sind nervös und könnten dies bis zur Fed-Sitzung nächste Woche bleiben. Für den heutigen Tag stehen einige Datenveröffentlichungen ...

