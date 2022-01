DJ Astrazeneca: Imfinzi-Kombination bei Leberkrebs erfolgreich

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca meldet ein positives Studienergebnis für eine neue Indikation des Krebsmedikaments Imfinzi. Im Rahmen der Phase-III-Studie Himalaya habe die Immuntherapie Imfinzi in Kombination mit Tremelimumab-Antikörpern eine noch nie dagewesene Überlebensrate bei Leberkrebspatienten gezeigt, wie der britisch-schwedische Pharmakonzern mitteilte. Nach einer Einzeldosis von Tremelimumab in Kombination mit Imfinzi seien 31 Prozent der behandelten Patienten nach drei Jahren noch am Leben.

Mit der Kombination sei keine Zunahme der schweren Lebertoxizität verbunden gewesen. Auch wurde kein Blutungsrisiko beobachtet.

Daneben teilte Astrazeneca mit, dass Imfinzi plus Chemotherapie das Sterberisiko bei fortgeschrittenem Gallengangskrebs in der Erstlinientherapie im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie um 20 Prozent reduziert habe.

"Die positiven Ergebnisse der Phase-III-Studie Topaz-1 zeigten, dass Imfinzi von Astrazeneca in Kombination mit einer Standard-Chemotherapie eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des Gesamtüberlebens und des progressionsfreien Überlebens im Vergleich zur Chemotherapie allein als Erstlinienbehandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Gallengangskrebs darstellt", so das Unternehmen.

Imfinzi ist zur Behandlung von fortgeschrittenen inoperablen Lungenkarzinomen zugelassen.

