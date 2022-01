Köln (ots) -Der 26. RTL-Spendenmarathon endete am 19. November 2021 mit einem Rekordspendenergebnis. Auch nach dem Ende der längsten Charity-Sendung sind auf dem Konto der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." weitere Zahlungseingänge im sechsstelligen Bereich eingegangen. Zum Jahreswechsel und nach Prüfung aller Eingänge steht jetzt das offizielle Endergebnis fest - eine Rekordsumme."Unsere Zuschauer:innen haben auch nach dem RTL-Spendenmarathon weiter gespendet und damit gezeigt, wie wichtig ihnen Solidarität und Zusammenhalt sind. Damit beläuft sich das offizielle Spendenergebnis 2021 auf 23.558.306 Euro, eine von uns nie zuvor erreichte Summe", sagt Stephan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland und Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." "Danke an alle, die mit ihrer Spende dazu beigetragen haben, dass wir jetzt so vielen Kindern in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig helfen können. Ich verspreche: Jeder Cent kommt bei den bedürftigen Kindern an."In diese Rekordspendensumme fließen auch die Erlöse aus der umfangreichen Soforthilfe-Spendenaktion rund um die Unwetterkatastrophe in Deutschland, die die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gemeinsam mit RTL Deutschland Mitte Juli initiierte."Der Einsatz für bedürftige Kinder, das bedeutet für uns nicht nur die 24 Stunden des RTL-Spendenmarathon umzusetzen. Das ganze Jahr über helfen wir Kindern, die unsere Unterstützung dringend brauchen. Aktuell setzen wir uns dafür ein, Kindern, die besonders stark unter den Folgen der Pandemie leiden, nachhaltig zu helfen. Aber auch in Afghanistan kümmern wir uns um bedürftige Kinder und ihre Familien. Dort geht es gerade jetzt, in dem Hunger und Kälte-Winter, um Leben und Tod", so Wolfram Kons, Gesamtleiter Charity RTL.Alle Kosten, die rund um die ganzjährigen Aktionen, den RTL-Spendenmarathon und die Stiftungsarbeit entstehen, trägt RTL Deutschland. Deshalb kommen alle gesammelten Spenden ohne Abzug bei den ausgewählten Kinderhilfsprojekten an. So konnten seit dem ersten RTL-Spendenmarathon 1996 insgesamt mehr als 222 Millionen Euro gesammelt werden.Mehr Infos und alle Spendenmöglichkeiten unter www.rtlwirhelfenkindern.de"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 222 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt RTL Deutschland. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 222 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Spendenkonto:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOder online unter www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:RTL-Wir helfen Kindern: Maren Mossig | T: +49 221-788-70305 | mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5125050