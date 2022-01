Der Chef des Apartment-Vermittlers Airbnb will zu seinem eigenen Kunden werden. Er will den Nutzern so zeigen, was bei Airbnb auch durch die Pandemie mittlerweile möglich ist. Er werde alle paar Wochen von Stadt zu Stadt umziehen und sich dabei Wohnraum auf der Plattform suchen, kündigte Airbnb-Boss Brian Chesky am Dienstag an. Er gehe damit auf einen wichtigen neuen Reisemarkt seit der Corona-Pandemie ein: "Zum ersten Mal können Millionen Menschen überall wohnen." Das sei eine Folge des Arbeitens von zu Hause aus, schrieb Chesky bei Twitter. Mehr zum Thema ...

